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Сепаратисты группировок «ЛНР» и «ДНР» используют «советское оружие, поднятое на поверхность из местных шахт» – такое заявление сделал представитель России во время рассмотрения украинского иска в Международном суде в Гааге. По заявлению представителя Москвы Ильи Рогачева, сепаратисты воюют также захваченным у ВСУ трофейным оружием. Эксперты же замечают, что в штольне в Донецкой области оружие действительно было, но боевикам оно не досталось. Украинская сторона и общественные организации постоянно предъявляют доказательства того, что боевики используют новейшее оружие, которое имеется на вооружении только в российской армии.

Летом 2015-го бойцы 93-й механизированной бригады ВСУ во время боевых действий недалеко от Донецка постоянно находили у убитых боевиков образцы российского вооружения. В прошлом военнослужащий украинской армии Сергей Козий, который защищал и Донецкий аэропорт, рассказывает, как сам захватывал у сепаратистов оружие, которого раньше не видел и о котором потом узнавал из интернета.

Много образцов вооружения, которого в Украине просто не могло быть. Это явно поставки из-за «поребрика»

«Много образцов вооружения, которого в Украине просто не могло быть. Это явно поставки из-за «поребрика». Огнемета «Шмель» у нас нет на вооружении. АК-100 у нас тоже нет на вооружении».

Представитель России в Гааге во время рассмотрения иска Украины против России сообщил версию, что боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» воюют либо старым советским оружием, либо отбитым у украинской армии. Глава российского департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев заявил: «Главный источник оружия, оказавшегося у «повстанцев» – это запасы советских времен, большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса... часть была оставлена убегавшей украинской армией».

На неподконтрольной территории постоянно встречаются новейшие образцы высокотехнологичного российского вооружения, сообщают сотрудники разведывательного сообщества InformNapalm. Фотографии, показания очевидцев, снимки со спутников доказывают присутствие российских средств радиопомех и радиоперехвата, беспилотников и многого другого. Разведывательная организация InformNapalm опубликовала видеоотчет о присутствии российского оружия в ОРДЛО.

Российская сторона не комментировала доказательства об использовании боевиками новейшего российского оружия.

Арсеналы артемовских штолен боевикам не удалось захватить – Волынко

В угольных шахтах хранить оружие невозможно, сообщил лидер профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Однако он рассказал, что видел огромные арсеналы легкого и тяжелого вооружения в меловых штольнях Бахмута – бывшего Артемовска. Но это оружие сепаратисты не смогли захватить, так как никогда не занимали Бахмут, рассказывает Николай Волынко.

«В штольнях Соледара и Артемовска, которые они (боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» – ред.) не смогли захватить, я видел, туда эшелон заходит, представьте, какие там объемы. И вот самая первая воинская часть, которая оказала сопротивление сепаратистам, это была артемовская часть. Они оказали ожесточенное сопротивление. Эти арсеналы боевикам не удалось захватить», – говорит Волынко.

В эти дни в Гааге рассматривается иск Украины касательно нарушений Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма. Украина предоставляет доказательства о поставках российского оружия группировкам «ДНР» и «ЛНР».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)