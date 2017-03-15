Іноземці-реформатори, які взяли громадянство України: чим займаються тепер?

Деканоїдзе повернулася в Грузію, Квіташвілі працює у ВООЗ, Абромавичус знову в бізнесі... Радіо Свобода поцікавилось, як склалась доля «команди реформаторів», яка прийшла в українську владу після Майдану, але майже вся – пішла з неї зі скаргами на непереборну українську корупцію. Згадати про іноземців в уряді нас змусила законодавча ініціатива щодо громадянства (президент подав до Верховної Ради законопроект про позбавлення громадянства тих, хто має паспорти інших держав). Адже іноземні спеціалісти тоді взяли українські паспорти, щоб працювати у владі. Щоправда, більшість з них громадянством своїх попередніх «батьківщин» пожертвували, і тепер колишні громадяни США, Литви, Грузії лишились без високих посад і з українськими паспортами в кишені. Живуть вони в Україні чи виїхали? Та чим займаються?

Олександр Квіташвілі

Співавтор медичної реформи Грузії Олександр Квіташвілі спробував повторити успіх в Україні, увійшовши до уряду Арсенія Яценюка як міністр охорони здоров’я. Президент підписав указ про надання йому громадянства у грудні 2014-го. З посади Квіташвілі пішов разом із усім урядом Арсенія Яценюка у квітні 2016-го, хоча до цього неодноразово сам подавав у відставку, яку не затверджувала Верховна Рада.

Зараз Олександр Квіташвілі продовжує працювати як експерт – тепер уже ВООЗ.

«Я в Копенгагені, консультант у Всесвітній організації охорони здоров’я з розробки системи швидкого реагування на надзвичайні ситуації в країнах європейського регіону», – написав він Радіо Свобода.

«...Громадянин України. З одним громадянством», – дописав Квіташвілі зі смайликом, зрозумівши, який інформаційний привід спонукав журналістів до нього звернутися.

Айварас Абромавичус

Литовський підприємець Айварас Абромавичус отримав українське громадянство також у грудні 2014 року та очолив Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Пішов у відставку в квітні 2016-го разом з урядом Арсенія Яценюка, перед тим заявляючи про корупцію та протидію з боку політика Ігоря Кононенка – на той час голову президентської фракції.

Зараз Айварас Абромавичус живе у Києві. Хоча восени, каже, йому пропонували крісло в кабінеті новообраного прем’єра Литви Саулюса Скверняліса.

«Але я пояснив йому, що маю незавершені справи в Україні», – каже Абромавичус. Він розповів, що займається бізнес-проектами в Україні і за кордоном.

«Це для мене не є новою справою, я займався бізнесом майже 20 років до того, як потрапив до уряду. Працюю також над залученням іноземного бізнесу в Україну, що, як Ви знаєте, є не дуже легкою справою», – зазначив Абромавичус.

Також колишній міністр читає лекції у школі CAPS та у Київській школі економіки. «Наприклад, у наступну суботу матиму лекцію на тему державних закупівель», – каже він. Також Абромавичус входить до опікунської ради університету в Литві та Global Blockchain Business Council, і разом з Адомасом Аудіцкасом (був радником міністра економіки України) працює над створенням Академії корпоративного управління України, яку планують запустити у червні.

На запитання, чи зашкодило йому розчарування на міністерській посаді, Айварас Абромавичус відповів: «Розчарований тільки тим, що нам дали мандат робити реформи і рухатися швидко вперед, а потім ми побачили, що ситуація не зовсім така, були політичні перешкоди і керівництво не було готове до реформаторського руху з тією швидкістю, яку ми запропонували. В іншому немає жодного розчарування, тому що я був частиною дуже класної команди».

Він також каже, що задоволений показниками власне керованого ним міністерства – серед здобутків згадує запуск системи Prozorro, зміну системи призначення керівників держпідприємств, дерегуляцію і перебудову самої міністерської системи – звільнення звідти 50% працівників та 80% вищих посадовців.

«Майже половина колег залишається в міністерстві і продовжує те, що ми починали, тому я стежу за цим», – каже Абромавичус, який тепер досконало говорить українською.

Хатія Деканоїдзе

Грузинська реформатор отримала українське громадянство у 2015 році і очолила перебудову міліцейської системи в Україні. Пішла з посади шефа Національної поліції України в листопаді 2016 року. Тепер Деканоїдзе знову в Грузії: займається політичною діяльністю як член партії «Єдиний національний рух», заснованої Саакашвілі. Останнім часом Деканоїдзе брала активну участь в акціях на захист грузинського телеканалу «Руставі-2», який зараз повертають попередньому (за заявами менеджменту і опозиції – лояльному до влади) власнику через суд.

Деканоїдзе багато висловлюється на захист каналу та виступає на мітингах у грузинській столиці.

Ека Згуладзе

​

Ще одна очільниця реформи поліції в Україні подала у відставку з поста першого заступника міністра внутрішніх справ у травні 2016-го. Тоді вона заявила, що залишиться працювати у групі радників Міністерства внутрішніх справ. Проте, за словами Міхеїла Саакашвілі, Згуладзе залишила Україну і перебуває тепер у Франції.

Міхеїл Саакашвілі

Колишній президент Грузії, переслідуваний тепер на батьківщині, одержав українське громадянство у травні 2015-го й очолив Одеську обласну держадміністрацію. Критикував уряд Яценюка, побував у конфлікті з президентом, зрештою, гучно пішов з посади голови Одеської ОДА в листопаді 2016-го, забравши з собою і свою команду. Невдовзі заснував власну партію «Рух нових сил» – відтепер вся активність Саакашвілі пов’язана саме з новим політичним проектом.

Давид Сакварелідзе

Отримав українське громадянство у лютому 2015-го, щоб зайнятися реформами в українській прокуратурі, працював заступником генерального прокурора і пізніше (паралельно) – прокурором Одеської області. Його відправив у відставку шеф – генпрокурор Віктор Шокін, у березні 2016-го. Сакварелідзе заявив, що це сталося через бажання загальмувати розслідування справи «діамантових прокурорів». Відтоді, як і Міхеїл Саакашвілі, Сакварелідзе пішов у політику – став одним із лідерів партії колишнього президента Грузії.

Наталія Яресько

Американська економіст і бізнесмен українського походження Наталія Яресько одержала українське громадянство 2 грудня 2014 року, щоб очолити Міністерство фінансів, і пішла у відставку разом з урядом Яценюка у квітні 2016-го.

Зараз Яресько очолює наглядову раду Київського «Аспен Інституту», що саме у травні 2016 року відкрився в Україні – це філія міжнародної некомерційної організації Aspen Institute. ​

Хто ж залишається працювати?

Із іноземців, що змінювали паспорт заради реформ в Україні, на вищому щаблі влади залишається представниця української діаспори Америки, міністр охорони здоров’я Уляна Супрун. Разом з чоловіком Марком Супруном вони отримали громадянство України у 2015 році. Уляна Супрун народилась у Детройті і до запрошення в уряд Володимира Гройсмана була громадянкою США. Також у Міністерстві юстиції досі продовжує працювати заступником грузинський юрист-міжнародник Гія Гецадзе.