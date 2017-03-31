Справа «Тедіс». Монополіста тютюнового ринку підозрюють у фінансуванні тероризму

31 березня в Одесі, Києві та Дніпрі відбувалися обшуки у справі компанії «Тедіс Україна», яка є дистриб’ютором тютюнових виробів і монополістом у цьому сегменті українського ринку. До слідчих дій залучили понад 1 тисячу правоохоронців.

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Першим про обшуки та «інші невідкладні слідчі дії» близько 9-ї ранку в п’ятницю повідомив у «Фейсбуці» генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, у тому числі для фінансування тероризму», – написав він.

За даними, що оприлюднив ​ генпрокурор , досудовим розслідуванням було встановлено, що «з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ «Мегаполіс Україна» (тепер – «Тедіс Україна») є, зокрема, громадянин Російської Федерації Ігор Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон».

«Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ «Тедіс» призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують із членом ради директорів російського ЗАТ «Завод імені Дегтярьова» – одного з постачальників зброї терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», – заявив Луценко. Також він додав, що «попри заборону РНБО та НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 мільярди гривень».

Паралельно Генеральна прокуратура в Києві здійснювала обшук у Антимонопольному комітеті України (АМКУ). Дії ГПУ були пов’язані зі справою «Тедіс Україна».

Тим часом в Одесі…

Один з одеських офісів «Тедіс Україна» розташований в будівлі поруч з обласною держадміністрацією і сусідить з Центром надання адміністративних послуг. Зранку співробітники компанії-дистриб’ютора тютюнових виробів прийшли на роботу, як зазвичай, але працювати так і не почали. Пили каву і про слідчі дії дізнавалися з новин, бо правоохоронці, які працювали на місці, відмовчувались або обмежувались короткими репліками «нікого не впускати, нікого не випускати».

Дещо пізніше компанія розповсюдила заяву, в якій звинувачення ГПУ назвала «безпідставними».

«Тедіс Україна» – одна з найбільших українських дистриб’юторних компаній, що здійснює свою діяльність на території України, згідно з українським законодавством. Компанія входить до числа найбільших платників податків країни і є бюджетоутворюючим підприємством у низці областей. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування понад 2,5 тисяч українців», – мовиться в повідомленні компанії.

У «Тедіс Україна» додали, що серед її прямих чи опосередкованих власників «немає ані російських компаній, ані громадян Росії». «Власниками TEDIS Ukraine є фізичні особи – громадяни України, Ірландії та Великої Британії», – йдеться в заяві.

Робота «на Кремль» чи внутрішні ринкові справи?

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що в Києві, Одесі та Дніпрі 31 березня відбулося понад 100 обшуків у справі «монополіста тютюнового ринку України» та на підприємствах-партнерах компанії.

«Допомога терористичним організаціям псевдореспублік, несплата податків – це лише кілька епізодів «послужного списку» трудової діяльності компанії. 2,5 мільярди гривень вивели до країни, яка воює з нами», – написав він у Facebook. Також Аваков стверджує, що «бенефіціари цього тютюново-вбивчого бізнесу – соратники Кремля».

На спільному брифінгу в ГПУ разом з Юрієм Луценком міністр внутрішніх справ України заявив, що в результаті цього розслідування «суспільство і ми всі разом в праві вимагати відставки керівництва Антимонопольного комітету».

Зі свого боку державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді повідомила: «Обшуки проходять на підставі ухвали Печерського суду. Вилучаються абсолютно всі документи по цій справі. Ми виконуємо закон, видаємо всі документи в межах цієї ухвали».

«Комітет виніс рішення по цій справі у грудні 2016 року, наклавши штраф 430 мільйонів гривень. Решту хай встановлюють в рамках провадження слідчі», – додала вона.

Випадок з «Тедіс Україна» – не перший, коли компанії, що працюють в Україні, звинувачують у фінансовій підтримці тероризму. Зокрема, з українського фінансового ринку йде російський «Сбербанк» та інші дочірні підрозділи російських банків. Україну вони залишають через те, що в Москві отримали «добро» на обслуговування клієнтів з «документами», виданими угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», які в Україні визнані терористичними.

Швидше за все, справа затихне після того, як зміниться власник або хтось отримає більшу частку в компанії

«Чи не забагато в нас останнім часом «поплічників сепаратизму?», – так прокоментував в інтерв’ю Радіо Свобода події навколо «Тедіс Україна» керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. На його думку, звинувачення у «пособництві сепаратистам» часто є прикриттям для рейдерських атак. «Спочатку обшуки й галас, а потім все тихо зникає, не доходячи до суду. Сьогодні я не почув жодних конкретних звинувачень. Які збитки нанесено державі? Які кримінальні справи порушено проти конкретних осіб? Схоже на боротьбу на ринку», – вважає він. «Швидше за все, справа затихне після того, як зміниться власник або хтось отримає більшу частку в компанії», – припускає Тарас Загородній.

Одразу з кількома аспектами пов’язує події навколо «Тедіс Україна» експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Максим Розумний. Перш за все він називає внутрішній «тіньовий» фактор, оскільки, за його словами, всередині країни продовжується протистояння між впливовими адміністративними економічними групами, та зовнішній – загострення економічної війни між Україною і Росією.

Йде масштабна і фронтальна війна за сфери впливу. І йде, вочевидь, «зачистка» українського ринку від російських власників

«Йде масштабна і фронтальна війна за сфери впливу. І йде, вочевидь, «зачистка» українського ринку від російських власників», – пояснює він. До того ж, нагадує Максим Розумний, має місце війна в судах. «Це позов України до міжнародного суду ООН проти Росії. Тож невипадково в цьому сюжеті з'явилася теза про фінансування тероризму», – вважає він. Щодо боротьби з корупцією, то в ній експерт бачить «певне суперництво» між новоствореними органами і основним – ГПУ.