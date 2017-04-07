«Я що, їх поглядом катував?» – як у Києві оголошують вирок «торнадівцям»

Суд почав оголошувати вирок колишнім бійцям роти «Торнадо», яких звинувачують у незаконному утримуванні і катуванні людей. Справу, що містить понад вісім томів обвинувачення, зачитують у п’ятницю протягом усього дня. Лише вступна та резолютивна частина оголошується відкрито, а обґрунтування суд читає у закритому режимі.

Від ранку Оболонський райсуд Києва оточений кордоном поліції і Нацгвардії. Усі засідання, крім одного, скасовані.

86 томів звинувачення. Це практично 12 вироків по різних статтях, каже адвокат «торнадівців» Володимир Якимов.

«Подальші дії – в залежності від того, який буде вирок. Оскільки я не вірю в справедливий вирок – звичайно, буде апеляція», – відповідає він журналістам на порозі суду.

Екс-командир батальйону «Торнадо» Руслан Онищенко перед початком засідання заявив журналістам, що жоден з обвинувачених провини не визнає.

Обстановка у залі – не з простих, як і на всіх судах щодо «Торнадо»: десь далеко суддя тихо сам собі зачитує вирок – нікому нічого не чутно – тим часом між «торнадівцями», їхніми прихильниками і опонентами відбуваються перепалки у повний голос.

Так багато емоцій викликає у підсудних присутня у залі журналістка СТБ, яка кілька місяців тому випустила про «Торнадо» п’ятисерійний фільм, де ідеться про факти жорстокого поводження з утримуваними громадянами.

– Я що їх поглядом катував? Чи голосно читав літературу, Чехова? – Сперечається на підвищених тонах Онищенко з журналісткою. – Чим я їх катував?

– Паяльником.

– Тоді де ця людина і де у неї шрами від опіків? Чому цієї людини немає в залі суду?

– Немає таких потерпілих, – втручається у перепалку адвокат «торнадівців».

Лише через годину, після того, як «торнадівці» починають пританцьовувати під лезгінку, включену в когось із присутніх на телефоні, суддя робить, нарешті, зауваження:

– Це ваше право перебувати під час оголошення вироку. Якщо ви не бажаєте – можете...

– Все нормально, ваша честь, – не дають йому закінчити підозрювані.

– Наголошую обвинуваченим дотримуватися порядку в залі судового засідання.

– Ми вас не чуємо, у нас чергове клопотання – зробіть аудіо, щоб ми вас чули, ми вас не чуємо, ви нас «позапаювали» в клітку!

– ...у період з кінця грудня 2014 року до травня 2015 року... – продовжує читати суддя.

– А до цього що ви сказали?! – Вигукують підозрювані.

На зачитування лише вступної частини йде година. Потім суд переходить у закритий режим. «Торнадівці» не дослухали обґрунтувальну частину й до середини – попросили перевести їх назад у СІЗО. Їхнє клопотання суд задовольнив і продовжив зачитувати черговий том уже без підозрюваних.