Полювання чи випадковість: у Торецьку згоріла машина волонтера

У прифронтовому місті Донецької області Торецьк згорів автомобіль відомого активіста і волонтера Володимира Єльця. Волонтер займає активну проукраїнську позицію, допомагає цивільним та військовослужбовцям. Сам постраждалий думає, що підпал був навмисним, бо він перейшов дорогу певним депутатам. Вони ж натомість кажуть, що це неправда і спосіб привернути до себе увагу громадськості. Слідство ж опрацьовує різні версії: від підпалу з політичних мотивів до самозаймання автівки.

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«Тихесенько, я свій» – машина з цим написом на задньому склі відома багатьом на передовій та за її межами. У 2015 році старенький «Форд» забезпечував водою військових у селищі Піски. А минулого року люди з обмеженими можливостями та пенсіонери прифронтового Торецька чекали, коли машина заїде до них.

«Ластівку», саме так називає свою машину Володимир Єлець, підпалили вночі 10 квітня біля будинку волонтера.

Волонтер та голова громадської організації «Твоє нове місто» каже, що врятувати автомобіль було неможливо. За його словами, моторний ланцюг і салон були повністю охоплені полум’ям.

Над місцем, де стояла машина, проходить газова труба, вона дивом не вибухнула, тож жертв не було. Володимир Єлець впевнений: автомобіль підпалили навмисне.

Я знав: щось станеться.

«Багато моїх знайомих та навіть вороги дивуються тому, що я спокійно сприйняв цю ситуацію. Насправді сам для себе я можу пояснити це тим, що я на неї підсвідомо чекав. Я знав: щось станеться. Звичайно, я міг чекати і на гранату в двір, постріл й вибух – все, що завгодно», – коментує волонтер.

В поліції вже почали розслідування, але поки існують лише різніі версії та експертизи.

«Версії розглядаються різноманітні, від, скажімо так, його політичних переконань до найпростіших, як самозаймання. Після проведення експертизи буде встановлено, що це, і від цього вже будемо виходити», – коментує начальник слідчого відділу торецького відділення поліції Андрій Дзицюк.

Володимир Єлець вже три місяці не займався волонтерством на передовій. За його словами, вирішив зосередитися на проблемах в Торецьку. Його громадська організація займається різними напрямками. Один із них – боротьба з нечистими на руку місцевими чиновниками.

Міські сесії в Торецьку майже не відрізняються від найспекотніших днів у Верховній Раді. Нещодавно на одній із сесій в міській раді дійшло Водомира Єльця вдарили, а іншого волонтера побили.

Сам же Володимир Єлець не сумнівається, що постраждав за свої політичні переконання.

«Я перейшов дорогу групі осіб, що створили якусь-таку економічну схему, за якою можна безкарно грабувати місто», – стверджує він.

Під час інтерв’ю волонтера програмі «Донбас.Реалії» Володимиру подзвонила людина, яку він підозрював у скоєнні підпалу машини. У того, хто телефонував, Володимир Єлець вирішив з’ясувати напряму, він спалив його автівку, чи ні.

У відповідь почули «ні».

«Володю, не мій стиль, чесне слово, я дуже люблю техніку для того, щоб займатися таким. Якби тобі по голові дали, це було б більше на мене схоже, ніж на цю «х..ю», ніколи таким не займався», – чутно на гучному зв’язку.

Волонтеру дзвонив помічник народного депутата. У нього є своя версія того, що сталося з машиною волонтера, про що він розказав в окремому коментарі журналістам «Донбас.Реалії».

«Чесно скажу, думка всього міста, що про Вову почали забувати, він сам собі підпалив той автобус, виступаючи в ролі мученика якогось. І шукає ще й крайніх собі, це не красиво. Вони взагалі мене у всіх гріхах смертних і не смертних підозрюють, я не хочу з цією людиною взагалі спілкуватися», – зауважив у коментарі програми «Донбас.Реалії» помічник народного депутата Сергій Шапран.

У тому, хто підпалив машину та що відбулося насправді, має розібратися слідство. Друзі ж волонтера вже збирають гроші на новий автомобіль. Але Володимир запевняє: ця машина була для нього особливою, бо завдяки їй багатьом людям вдалося допомогти.

«Бак солярки, викачаний в Донецьку і в Горлівці з прапором України на цій «Ластівці»... Городяни і члени нашої організації по-іншому ставляться до неї – це символ, це взагалі просто символ України», – каже Володимир Єлець.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: