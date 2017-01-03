У Туреччині повідомили про нових затриманих у справі про напад у Стамбулі

У Туреччині повідомили про затримання ще кількох осіб у справі про напад на престижний нічний клуб у Стамбулі новорічної ночі, внаслідок якого загинули 39 людей, із них 27 іноземців із 14 країн, і майже 70 були поранені.

За повідомленнями державного агентства «Анадолу», таким чином, затриманих уже 16, і всіх їх допитують у поліції Стамбула. Двоє з них, як повідомляють, іноземці.

Газета «Хюррієт» і агентство «Доган» інформують, що серед затриманих є жінка, яку вважають дружиною ймовірного нападника. За їхніми даними, подружжя з дітьми винаймало помешкання в місті Конья, а жінка заявила, що про напад у Стамбулі, куди чоловік поїхав 29 грудня, дізналася з засобів інформації і що вона не підозрювала ісламістських симпатій чоловіка.

Турецькі засоби інформації називають імовірного нападника громадянином Киргизстану чи Узбекистану, який із родиною прибув до Туреччини з Киргизстану 20 листопада.

Вони також пишуть, що нападник мав ознаки доброго тренування у використанні зброї і, найімовірніше, воював у Сирії на боці джигадистів, здобувши досвід вуличних боїв.

Офіційно цих даних турецької преси ще не підтверджували.

Раніше у вівторок у Киргизстані заявили, що 28-річний громадянин цієї країни, ім’я і паспортні дані якого називали в засобах інформації і в соцмережах як імовірного нападника у Стамбулі, більше не є підозрюваним у цій справі. Як повідомив Радіо Свобода речник Служби національної безпеки Киргизстану, чоловік на ім’я Яхіє Машрапов уже повернувся до країни і був допитаний і турецькими, і киргизстанськими правоохоронцями.

Його фотографія з паспорта привернула увагу, бо здавалася схожою на відеокадри невідомого чоловіка, зняті на центральній площі Таксім у Стамбулі і оприлюднені в інтернеті, які сприйняли як зображення нападника.

У понеділок віце-прем’єр-міністр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що розслідування наблизилося до того, щоб повністю ідентифікувати нападника. Але його досі шукають.

Відповідальність за напад узяло на себе раніше в понеділок угруповання «Ісламська держава», яке заявило, що «героїчний солдат халіфату» здійснив напад у місці, де «християни відзначали своє відступницьке свято».