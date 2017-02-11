У Румунії продовжилися протести з вимогою відставки уряду

У Румунії десятки тисяч людей знову вийшли на вулиці у п’ятницю, одинадцятий день поспіль протестуючи проти лівого уряду країни й вимагаючи його відставки за спробу послабити боротьбу з корупцією.

Не менш ніж 7 тисяч осіб, за повідомленнями, зібралися під будівлею уряду у столиці Бухаресті, 3 з половиною тисячі в Тімішоарі, ще тисячі в інших містах, зокрема, Клужі, Брашові чи Сібіу.

Проурядові демонстрації, що теж відбулися в Бухаресті і ще кількох містах, були значно меншими. Зокрема, у столиці кількасот людей протестували під будівлею апарату президента Клауса Йоханніса, який рішуче підтримав тих демонстрантів, що вимагали продовжити боротьбу з корупцією.

Як очікують, протести триватимуть і на вихідні.

Масові протести спалахнули в Румунії 1 лютого після того, як уряд прем’єр-міністра Соріна Ґріндяну видав попереднього вечора надзвичайну постанову, що скасовувала кримінальну відповідальність за деякі різновиди корупції і, зокрема, піднімала межу «кримінального» хабаря до суми в перерахунку в майже 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Одним із тих, кому ця постанова пішла б найбільше на користь, є Лівіу Драґня, голова нині владної Соціал-демократичної партії колишніх комуністів. Його звинуватили у зловживанні владою і вже судять в іншій справі про хабарництво. Через це він не зміг сам очолити уряд.

Через протести, наймасовіші з часу занепаду комунізму 1989 року, уряд був змушений 5 лютого скасувати постанову, а міністр юстиції подав у відставку. Та демонстрації продовжилися, тепер уже з вимогою відставки всього уряду.

8 лютого уряд Румунії пережив у парламенті голосування про недовіру. Ґріндяну наразі заявляє, що у відставку не піде.