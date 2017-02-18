Пенс обговорив із Порошенком підтримку США в переговорах про Донбас – Білий дім

Віце-президент США Майкл Пенс і президент України Петро Порошенко під час зустрічі в Мюнхені обговорили, серед іншого, те, як Сполучені Штати Америки можуть підтримати переговори про врегулювання на частині Донбасу, повідомили в Білому домі.

Як мовиться в повідомленні, Пенс висловив занепокоєння нещодавнім спалахом насильства на сході України, і обидва керівники погодилися, що необхідне негайне всеосяжне припинення вогню.

Пенс також висловив підтримку США повному виконанню мінських домовленостей, щоб принести мир східній Україні.

Крім того, наголошено в повідомленні, Пенс підкреслив підтримку США суверенітету, територіальної цілісності і права на самовизначення України; він також наголосив, що США не визнають окупацію і спробу анексії Росією Кримського півострова.

Віце-президент США також високо оцінив поступ України з реформами, і обидва керівники підтвердили, що реформи важливі для перетворення України на європейську країну, безпечну, заможну для всіх її громадян, поінформували в Білому домі про зустріч Порошенка і Пенса на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Пенс наголосив на підтримці США суверенітету, територіальної цілісності і права на самовизначення України на переговорах із президентом Порошенком

Під час зустрічі з президентом Порошенком сьогодні я наголосив на підтримці з боку США України і повного виконання «Мінська»

Раніше в суботу Банкова повідомила про цю ж зустріч, що Порошенко після неї заявив: Україна залишається одним із пріоритетів у політиці нової адміністрації США, які і питання Криму і «рішуча боротьба за звільнення Криму».

Порошенко та Майк Пенс детально обговорили координацію дій щодо ситуації на сході України та російської окупації територій на Донбасі, а також координацію ефективних кроків і формування українського порядку денного щодо переговорів із Росією, повідомили на Банковій.