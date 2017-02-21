Луценко: прокуратура відкрила провадження через заяву Артеменка щодо Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження через заяву народного депутата Андрія Артеменка стосовно передачі в оренду Росії Криму. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу до Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії. Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді.

У Кремлі у відповідь на заяви Артеменка оголосили, що вважають окупований Крим частиною території Росії, а дискусії щодо майбутнього півострова назвали неприйнятними.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

«План Артеменка»: від оренди Криму до виключення із фракції Радикальної партії