У Туреччині мітингували кримськотатарська та українська діаспора – Чубаров

В Анкарі під посольством Росії в Туреччині відбувся мітинг представників кримськотатарської та української діаспор, повідомив у себе на Facebook депутат Верховної Ради та лідер Меджлісу Рефат Чубаров.

На сайті російського посольства реакції на пікет у столиці Туреччини наразі немає.

26 лютого Україна відзначає «День опору Криму російської окупації», по всій Україні заплановані акції підтримки окупованого півострова. У цей день у 2014 році перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі, з партії «Русское единство».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».