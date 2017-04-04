На «Євробачення» у Києві купили майже 27 тисяч квитків – організатори

На «Євробачення-2017» продали майже 27 тисяч квитків на загальну суму понад 36 мільйонів гривень станом на 3 квітня, повідомив на засіданні організаційного комітету конкурсу заступник генерального директора Національної суспільної телерадіокомпанії Павло Грицак. Інформацію про це оприлюднили на урядовому порталі.

«У загальному затвердженому плані кошторису витрат і доходів зазначено 44 мільйони гривень доходів від продажу квитків, тобто 36 мільйонів – це близько 80% вже є наповнення», – зауважив Грицак.

Загальна кількість квитків, що доступна нині у продажу – близько 8 тис 770 квитків, йдеться у повідомленні. 10 квітня організатори обіцяють наступну хвилю продажу квитків, у тому числі на півфінали та фінал конкурсу, зазначив член оргкомітету «Євробачення-2017».

У травні в Києві заплановане проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: церемонія відкриття конкурсу 7 травня, а фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме рок-гурт О.Тorvald із піснею Time.

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що, за попередніми оцінками, на «Євробачення-2017» прибуде щонайменше 20 тисяч людей.

Напередодні, після вибуху в метро російського Санкт-Петербурга, в МВС України повідомили, що поліція і гвардія трьох міст, де є метро (Київ, Харків, Дніпро) переходить на посилений варіант несення служби до 15 травня.