Голова НАЗК повідомила про звернення до Верховної Ради про міжнародний аудит агентства

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак повідомила, що звернулася до Верховної Ради України з проханням організувати проведення незалежної зовнішньої оцінки (міжнародного аудиту) ефективності функціонування НАЗК та роботи реєстру е-декларацій.

Як написала вона у фейсбуці, таке звернення вона направила в понеділок.

«Розуміючи той суспільний резонанс, який виник останнім часом навколо окремих напрямів діяльності Національного агентства, стало зрозуміло, що тільки експертний висновок стосовно нашої діяльності зможе довести безпідставність всіх закидів на адресу нашого органу», – заявила вона.

«У комісію пропоную включити народних депутатів України, міжнародних експертів, представників інститутів громадянського суспільства, а також вітчизняних фахівців у сфері запобігання корупції. Вважаю доречним, якщо до складу такої комісії для проведення незалежного фахового аудиту НАЗК будуть залучені також представники посольств та представництва Європейського союзу в Україні», – додала Корчак.

НАЗК нещодавно критикували через збої в роботі Єдиного реєстру електронних декларацій. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав усіх членів НАЗК подати у відставку.

Наталія Корчак, зі свого боку, заявила, що НАЗК має намір позиватися в суді до державного підприємства «Українські спеціальні системи» за неякісне виконання обов’язків системного адміністратора системи електронних декларацій.

Після того, як єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів, минулого тижня Гройсман звинуватив керівництво НАЗК у незадовільному виконанні службових обов’язків і закликав до відставки, проте на ці заклики Корчак відповіла відмовою, а відповідальність за збої в роботі реєстру електронних декларацій поклала на спеціалізоване державне підприємство.