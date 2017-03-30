Корчак: триває робота з дискредитації НАЗК

Голова Національного агентства України з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак заявляє, що нині триває робота з дискредитації агентства.

«Голову НАЗК обирають на два роки. Немає підстав для дострокової відставки. Треба в умовах тиску зорганізуватися і виконувати завдання. Колеги засвідчили, що не хочуть працювати в команді. Триває робота з дискредитації НАЗК», – сказала вона під час засідання агентства.

Один із членів НАЗК Руслан Рябошапка зазначив, що про відставку всіх членів не йдеться, це дестабілізація.

«Але ви, Наталя Корчак, не можете перебувати на посаді», – сказав він, додавши, що уряд незадовільно оцінив роботу НАЗК.

На засіданні уряду 29 березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову Національного агентства із запобігання та протидії корупції Наталію Корчак й інших членів НАЗК піти у відставку. На ці заклики Корчак відповіла відмовою, а відповідальність за збої в роботі реєстру електронних декларацій поклала на спеціалізоване державне підприємство.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Сьогодні реєстр знову не працює.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.