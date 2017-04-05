Гостей «Євробачення» у Києві розважатиме 3D-mapping-show і тиждень сучасного мистецтва – КМДА

Заступник голови Київської міської адміністрації Олексій Резніков обіцяв завершити вчасно підготовку розважальних локацій для туристів на «Євробачення», повідомили у КМДА.

«Офіційними локаціями місто не займається, проте будуть організовані розважальні зони на Софійській, Троїцькій, Контрактовій, Поштовій площах, у Національному історико-архітектурному заповіднику «Київська фортеця». Також буде проведено тиждень сучасного мистецтва «Kyiv art week» і показ 3D-маппінг-шоу», – сказав Резніков.

У рамках тижня сучасного мистецтва заплановано участь 6 музеїв, понад 20 галерей України та інших країн, зазначив Резніков.

У травні в Києві заплановане проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: церемонія відкриття конкурсу 7 травня, а фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме рок-гурт О.Тorvald із піснею Time.

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що, за попередніми оцінками, на «Євробачення-2017» прибуде щонайменше 20 тисяч людей.