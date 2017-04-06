Речник МВФ припустив іще три транші для України цього року в разі поступу в реформах

Речник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс заявив, що ще цього року Україна може отримати від МВФ іще три транші позики на загальну суму близько 4,4 мільярда доларів, але наголосив, що це обумовлене виконанням реформ, передбачених програмою співпраці.

Як сказав він на прес-конференції у Вашингтоні, головними цілями програми на наступні кілька місяців є, зокрема, всеосяжна пенсійна реформа, поступ у приватизації, створення ринку продажу сільськогосподарських земель, також важливим елементом цієї програми є рішуча боротьба з корупцією.

«У принципі, ми можемо завершити цього року ще три перегляди (програми співпраці з Україною – ред.) – якщо, наголошую, все буде відбуватися за планом. Це залежить від здатності влади вчасно виконати зобов’язання щодо реформ за цією програмою. Це майже самозрозуміло, але це дуже важливе застереження. Ці три перегляди, якщо вони будуть завершені, можуть привести до надання ще приблизно 4,4 мільярда доларів цього року – але, знову ж таки, це залежить від поступу за програмою і здійснення реформ», – сказав речник. За його словами, залежно від дій Києва ці плани МВФ іще можуть змінитися.

У Національному банку України у вівторок заявляли, що до кінця року Україна очікує надходження від МВФ 4,5 мільярдів доларів.

У понеділок, 3 квітня, Міжнародний валютний фонд за результатами завершення третього перегляду виконання програми співпраці ухвалив рішення надати Україні четвертий транш позики за програмою розширеного фінансування в розмірі близько 1 мільярда доларів.

Цього рішення очікували ще 20 березня, але Рада директорів МВФ перенесла його. В Міністерстві фінансів України тоді це пояснили необхідністю уточнення розрахунків, зокрема, наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду на Донбасі. У МВФ теж повідомили, що засідання щодо України перенесли для «оцінки наслідків останніх подій в Україні».

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі, разом із нинішнім траншем, МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 400 мільйонів доларів. Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.