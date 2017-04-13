У Чорногорії звинуватили через замах на переворот 14 осіб, серед них 2 росіян

На суді у столиці Чорногорії Подгориці повідомили про звинувачення 14 осіб, серед них двох громадян Росії, у зв’язку з замахом на державний переворот восени минулого року.

Серед обвинувачених у «створенні злочинної організації» – двоє опозиційних політиків, депутати парламенту Андрія Мандич і Милан Кнежевич із партії «Демократичний фронт», двоє громадян Росії, дев’ять громадян Сербії і один чорногорець.

Росіян також обвинуватили в тероризмі.

Суд має 15 днів на те, щоб погодитися з обвинуваченнями чи відхилити їх.

За словами прокурорів, росіяни Едуард Шишмаков, він же Едуард Широков, і Володимир Попов, діяли з території Сербії, влада якої дозволила їм виїхати до Росії, і нині переховуються від правосуддя.

Як заявив спеціальний прокурор у справі, до спроби перевороту були залучені російські державні структури. Росія заперечує це.

Андрія Мандич назвав звинувачення «сфабрикованим політичним процесом проти опозиції».

У середу у США в Білому домі висловили занепокоєння тим, що варті довіри повідомлення свідчать про підтримку Росії у спробі напасти на урядові установи Чорногорії в день виборів.

Минулої осені в Чорногорії викрили спробу державного перевороту, яку організовували громадяни Росії, з метою збройною силою скинути прозахідний уряд Чорногорії і зірвати її вступ до НАТО. Спершу в Подгориці вважали, що в цьому не варто звинувачувати безпосередньо Москву, та пізніше стало відомо, що підозрювані організатори пов’язані зі спецслужбами Росії; Москва продовжує заперечувати свою причетність.