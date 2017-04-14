ДФС: для іноземців, які приїдуть на «Євробачення», діятиме спрощений режим пропуску через митний кордон

У Державній фіскальній службі заявляють, що для іноземців, які приїдуть в Україну на пісенний фестиваль «Євробачення-2017», діятиме спрощений режим пропуску через митний кордон.

«ДФС готова забезпечити максимально високий рівень обслуговування всіх іноземних представників, які приїдуть в нашу країну на Євробачення. Для них діятиме спрощений режим пропуску через митний кордон. Оформлення всіх матеріалів, продукції та технічного обладнання, необхідних для конкурсу, здійснюватиметься оперативно», – сказав виконувач обов’язків голови ДФС Мирослав Продан.

За попередніми оцінками МВС, на пісенний конкурс «Євробачення-2017» прибуде щонайменше 20 тисяч людей.

У травні в Києві заплановане проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: церемонія відкриття конкурсу 7 травня, а фінал – 13 травня.