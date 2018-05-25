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25 Травень 2018, Київ 14:16
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Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 25 травня (карта)
25 Травень 2018, 13:26
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
25 травня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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