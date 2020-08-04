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04 серпня 2020, Київ 09:42
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Аксьонов та Крим у справі МН17

Аксьонов та Крим у справі МН17
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Аксьонов та Крим у справі МН17

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Аксьонов та Крим у справі МН17. Міжнародна слідча група (JIT) оприлюднила перехоплені телефонні переговори у справі збитого «Боїнг» MH17 і в них фігурує Сергій Аксьонов. Глава Криму, підконтрольний Росії, допомагав угрупованню «ДНР» у 2014: постачав озброєння загону екс-полковника ФСБ Ігор Гіркін і домовлявся з директор ФСБ Олександр Бортников, допомагав перекидати бойовиків із Криму на Донбас. Костянтин Малофєєв – спонсор «русская весна» у Криму змушував бойовиків «ДНР» звітувати Сергію Аксьонову. Крим.Реалії зібрали докази причетності Аксьонова до окупації Донбасу.

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