Аксьонов та Крим у справі МН17. Міжнародна слідча група (JIT) оприлюднила перехоплені телефонні переговори у справі збитого «Боїнг» MH17 і в них фігурує Сергій Аксьонов. Глава Криму, підконтрольний Росії, допомагав угрупованню «ДНР» у 2014: постачав озброєння загону екс-полковника ФСБ Ігор Гіркін і домовлявся з директор ФСБ Олександр Бортников, допомагав перекидати бойовиків із Криму на Донбас. Костянтин Малофєєв – спонсор «русская весна» у Криму змушував бойовиків «ДНР» звітувати Сергію Аксьонову. Крим.Реалії зібрали докази причетності Аксьонова до окупації Донбасу.