Хто має прибирати сніг?

Уночі і без попередження перевіряв прибирання снігу в Києві мер столиці Віталій Кличко. Після перевірки, а це було 9 січня, Віталій Кличко дав відповідальним службам один день, щоб місто, як він сказав, «повернулося до звичного життя». Скарги на стан автомобільних доріг і пішохідних зон після різдвяного снігопаду, однак, і далі лунають. Хто має прибирати у місті сніг? І що можна зробити, якщо ніяк не дочекаєтеся такого прибирання? На прикладі Києва Радіо Свобода відповідає на запитання разом із першим заступником директора департаменту благоустрою КМДА Тарасом Панчієм.

Хто має прибирати?

Різні території – різні сфери відповідальності. Як пояснює Тарас Панчій, Київ розділений на так звані балансові території. «Наприклад, дорогами чи тротуарами опікується шляхоексплуатаційні управління, як-от, комунальна корпорація «Київавтодор». Парками – «Київзеленбуд». Для дворових територій – це ЖЕКи, керуючі компанії, ОСББ чи приватні установи, – каже представник КМДА. – Якщо в людини є приватна ділянка чи будівля, то є закріплені за нею межі, і людина повинна прибирати або сама, або укладати відповідні договори з комунальними службами».

До територій, які мають прибирати першочергово, належать зокрема спуски, великі пішохідні переходи, вхід у метро, зупинки громадського транспорту.

Чим регулюється?

У містах, зокрема й у Києві, є ухвалені міськими радами Правила благоустрою. «Там чітко прописано, як потрібно працювати в зимовий період часу, як закріплюються балансові території, хто за що відповідає, – пояснює Тарас Панчій. – Всі знають, що робити».

Наприклад, згідно з цими правилами, вивезення снігу з головних магістралей мають завершити «не пізніше двох діб після закінчення снігопаду».

Хто контролює і чи існують санкції?

«Є інспекція з благоустрою, є інспектори на комунальних підприємствах, в управлінні благоустрою, також в районних адміністраціях, – розповідають у КМДА. – За кожним інспектором закріплений певний сектор, і він повинен стежити за тим, щоб там прибиралося».

Якщо територія не прибрана, інспектори вручають балансоутримувачу припис на усунення недоліку і виписують протокол про адміністративне порушення.

«По штрафах печальна ситуація, – каже Тарас Панчій. – Максимальний штраф для фізичної особи – 1360 гривень, для юридичної чи посадової особи – 1700 гривень. На великих територіях балансоутримувачу простіше сплатити штраф, ніж прибирати». Верховній Раді пропонують збільшити штрафи і спростити процедуру їхнього призначення, але рішення поки не ухвалене.

Куди звертатися, якщо все погано?

Перш за все, громадянам радять розібратися, хто є балансоутримувачем території, де не прибрано. Наприклад, за двори багатоповерхівок можуть бути відповідальні ЖЕКи або ОСББ. Якщо йдеться, скажімо, про офісну будівлю, то відповідальність за неприбрану ділянку біля нього несе власник будівлі.

У КМДА звертають увагу на те, що жителі столиці можуть у режимі реального часу простежити, чи є у їхньому районі снігоприбиральна техніка.

Зі скаргами та пропозиціями щодо прибирання снігу у Києві Тарас Панчій радить звертатися або на телефон контактного центру Києва 1551, або у департамент благоустрою КМДА, або в адміністрацію району.

Інтерв’ю з Тарасом Панчієм слухайте в аудіозаписі ефіру.