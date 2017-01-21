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21 січня 2017, Київ 10:15
Новини | Міжнародні

Президент США Трамп підписав указ щодо Obamacare

Президент США Дональд Трамп, 20 січня 2017 року

Президент США Дональд Трамп, 20 січня 2017 року

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Дональд Трамп підписав перші укази на посту президента США, зокрема указ щодо так званої Obamacare – реформи охорони здоров’я, проведеної попереднім керівником Білого Дому Бараком Обамою. Він доручив федеральним відомствам ігнорувати деякі положення Obamacare, такі як податкові вимоги та штрафи.

Ухвалена Обамою в 2010 році реформа медичного страхування надає субсидії малозабезпеченим на лікарську допомогу. Більшість власників нової страховки отримують дотації від держави. Критики реформи називають її занадто дорогою: через неї податки для деяких громадян США були значно підвищені.

У передвиборній кампанії Трамп виступав проти Obamacare і неодноразово обіцяв скасувати реформу. Ініціативу Обами також критикувала республіканська більшість у Конгресі.

20 січня відбулася інавгурація Дональда Трампа. Виступаючи у Вашингтоні з промовою на церемонії інавгурації, Трамп визначив інтереси Америки як свій головний пріоритет і пообіцяв повернути американцям робочі місця і зміцнити кордони. Під час присяги президента у Вашингтоні відбувалися акції протесту.

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