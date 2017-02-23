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10 четвероногих помощников полиции 23 февраля получили новый дом. В Мариуполе открылся кинологический центр по подготовке служебных собак, которые будут работать в зоне боевых действий. Поиск оружия, взрывчатки и наркотиков, задержание преступников и поиск людей – основная специализация питомцев нового центра. Наряду с современными технологиями полиция Донецкой области получила мощное «оружие» для борьбы с преступностью.

Центр служебного собаководства был построен за три месяца. Здесь есть просторные вольеры с деревянными полами и тренировочная база. Центр рассчитан на 24 питомцев. Сейчас здесь находятся только 10 собак. Их количество будет пополняться из питомников Винницы и Харькова. С теми собаками, что уже служат в полиции, продолжают тренировки и дополнительно учат новым навыкам. Инспектор-кинолог Дмитрий Палагин с гордостью говорит, что его подопечная Беста за полгода показала хорошие результаты.

Это моя подопечная Беста. Работаем мы по поиску наркотических веществ. Около полугода. Заступаем на жд-вокзалы, на автовокзалы. Было уже четыре изъятия у нее

«Это моя подопечная, зовут ее Беста, ей три года. Работаем мы по поиску наркотических веществ. Около полугода работаем. Заступаем на жд-вокзалы, на автовокзалы. Было уже четыре изъятия у нее за этот период. Стремимся к лучшему, добавляем новые запахи», – рассказывает Дмитрий.

Они чувствуют оружие и взрывчатку лучше, чем любая техника, говорят кинологи. Среди обитателей нового кинологического центра, открытого в Мариуполе, собаки, которые натренированы, чтобы работать в зоне боевых действий, и уже второй год несут службу на блокпостах и стратегических объектах области.

Собак не заменила пока еще ни одна техника. Их обоняние в миллион раз выше, чем у человека. Мы на войне, и большое количество боеприпасов, которое здесь в незаконном обороте, не дает расслабиться

«Собак не заменила пока еще ни одна техника. Их обоняние в миллион раз выше, чем у человека. Мы находимся на войне, и то большое количество боеприпасов, которое здесь имеет место быть в незаконном обороте, не дает нам расслабиться», – сказал на открытии центра начальник областной полиции Вячеслав Аброськин.

Работают в центре 8 полицейских-кинологов со всей Украины. Виктор Казаков перевелся в Мариуполь из Сумской области. Приехал вместе со своими подопечными, уже опытными собаками с разными специализациями. Сейчас помимо дрессировки у него появилась новая забота – воспитание щенков, которых привела лабрадор Вейси.

Уже полтора месяца есть дополнительные заботы по уходу за малышами. Мама – Вейси, а роль отца выполняю я. Это кормление, это уход за ними, это игра

«Уже полтора месяца есть дополнительные заботы по уходу за малышами. Мама – Вейси, а роль отца выполняю я. Это кормление, это уход за ними, это игра. Они уже познают мир активно, играются друг с другом, заигрывают с людьми, которые к ним приходят. Это занимает определенное время», – говорит Виктор Казаков.

И хотя собак обучают на немецком языке, который ими воспринимается лучше и не позволяет отвлекаться на другие команды, в обиходе дрессировщиков, как выяснилось, появилась и необычная – команда «Смирно!».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)