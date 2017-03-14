Радіо Свобода Daily: адвокат Насірова порівняв його з Ісусом Христом

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Насірова залишили в СІЗО

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. На відміну від слухань у Солом’янському суді, він не лише не лежав на ношах під ковдрою, а вже був вбраний у костюм та виголосив довгу промову. Захист Насірова наполягав на тому, що його слід відпустити з-під варти, адже він хоче співпрацювати зі слідством. Один із адвокатів навіть порівняв головного фіскала з Ісусом Христом, якого «розпинають». Сам Насіров заявляє, що не тікав би, адже «досі мріє виростити яблуневий сад». Прокурори задоволені рішенням суду залишити головного фіскала під вартою, проте їхні прохання збільшити для нього заставу до 2 мільярдів гривень залишились безуспішними.

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«Сбербанк» замурували

Активісти з прапорами політичної партії «Національний корпус» та «Правого сектору» пікетували головний офіс «Сбербанку» у центрі Києва. І щоб наочно продемонструвати свою незгоду з роботою банку в Україні, вони замурували центральний вхід до фінустанови бетонними блоками.

Повернення «Сонячної Рівʼєри»

Скандальне будівництво «Сонячної Рівʼєри» на Лівому березі – приклад як згуртованості частини громади, що виступила категорично проти, так і всесильності забудовника. Попри кількарічне протистояння, міська влада таки дала зелене світло для зведення двох будинків у прибережно-захисній смузі, на території пам’ятки ландшафту та всупереч генеральному плану міста. При цьому забудовник не полишає планів реалізувати проект повністю – звівши цілий комплекс висоток на березі. Примітно, що у різний час до цього будівництва були причетні люди із найближчого оточення мера Кличка, який завжди виступав адвокатом будівництва. Детальніше – у сюжеті програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

«Липові» дипломи

Продаж фальшивих дипломів в Україні процвітає давно. Але гібридна війна на Донбасі дала додатковий козир в руки шахраїв. З’ясувати – справжні чи «липові» старі дипломи донецьких і луганських вишів – зараз практично неможливо. Архіви залишилися на окупованій території. «Донбас.Реалії» розкрили нову схему старої афери.

Помирити Туреччину і Нідерланди

Сварка Туреччини та Нідерландів набула нового повороту: Анкара висловила офіційний протест проти вислання турецького міністра, який хотів брати участь в агітаційному мітингу перед референдумом у Туреччині щодо збільшення повноважень президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Сам Ердогана зробив дуже гострі критичні заяви на адресу Нідерландів, звинувативши уряд тієї країни в «нацизмі та фашизмі». Між тим союз НАТО, членами якого є і Туреччина, і Нідерланди, закликав обидві країни до деескалації напруги у двосторонніх відносинах і до взаємоповаги. А керівники ЄС звернулися до турецького керівництва з проханням утриматися від надмірних висловлювань та дій.

«Кому вірить папа Франциск»

Дипломатія Ватикану – одна з найбільш закритих і непублічних. Мережа посланців папи Римського працює по всьому світу, в тому числі в зонах конфліктів. Посол Ватикану в Україні Клаудіо Ґуджеротті представляє Святий престол у Києві трохи більше ніж рік. Зовсім нещодавно він з'їздив на схід країни, в тому числі на окуповану частину Донбасу. Про Україну і війну, про Донбас і Крим, і про те, що папа Франциск знає про конфлікт, апостольський нунцій, архієпископ Клаудіо Ґуджеротті розповів в інтерв'ю «Настоящему времени».

Як бути Києву з російською конкурсанткою на «Євробаченні»?

Російська співачка Юлія Самойлова, яка з дитинства перебуває в інвалідному візку, і яка збирається приїхати на «Євробачення» до Києва, виступала в анексованому Криму: це з’ясували видання Black SeaNews і «Майдан закордонних справ». СБУ вже вивчає епізод на предмет заборони їй в’їзду до України. На перший погляд, ситуація проста: російська громадянка поїхала у захоплений Крим, порушила закон, зрештою, немало було таких випадків із російськими виконавцями. Однак цей – схожий на ретельно підготовану спецоперацію Росії, кажуть експерти з інформації.

Не сприймайте все «на віру» і час від часу перевіряйте!

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