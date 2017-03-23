Технічна місія МВФ розпочала свою роботу в Україні – Мінфін

Технічна місія Міжнародного валютного фонду почала свою роботу в Україні, повідомляє Міністерство фінансів на своїй сторінці у Facebook.

«Серед ключових питань на порядку денному — оцінка і рекомендації МВФ щодо концепції розвитку ДФС, яка була напрацьована Мінфіном разом з Державною фіскальною службою. Ми разом працюємо над запуском середньострокової реформи ДФС, яка є одним з ключових пріоритетів Мінфіну і є дуже важливою для покращення системи адміністрування податків», – йдеться у повідомленні.

Раніше рада директорів МВФ відклала обговорення третього перегляду програми для України і виділення чергового кредитного траншу в розмірі одного мільярда доларів, що було заплановано на 20 березня.

У Міністерстві фінансів України пояснили перенесення розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

20 березня Національний банк переглянув прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році, погіршивши його з 2,8% до 1,9% у зв’язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.

Нині триває судовий процес щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Його заарештували, після чого відпустили під заставу.