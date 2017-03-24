Нацгвардія: Паршов, якого називають причетним до вбивства Вороненкова, проходив службу, у 2016 році звільнений

У Національній гвардії України підтверджують, що Павло Паршов, якого називають причетним до вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, дійсно проходив службу у Нацгвардії.

Як повідомляє прес-служба відомства, до лав Нацгвардії, у батальйон «Донбас» був призваний 25 серпня 2015 року, проте у 2016 році Паршова звільнили через невиконання умов контракту.

23 березня близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської у центрі Києва сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув один чоловік, ще двоє були поранені. Пізніше з’ясувалось, що вбили колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Один із поранених – охоронець загиблого, інший – нападник, їх доправили до лікарні. Пізніше в МВС повідомили, що чоловік, який стріляв у Вороненкова, помер у лікарні.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що чоловік, який стріляв в колишнього російського депутата, мав при собі документи, видані однією з частин Нацгвардії – він міг служити в полку «Азов» або в батальйоні «Донбас». В «Азові» цю інформацію спростували.

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що вбивство Вороненкова здійснив Павло Паршов. Проте офіційно українські силовики не називали прізвища чоловіка, який стріляв у екс-депутата Держдуми Росії.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010–2011 роках.