У Білорусі відпускають затриманих у справі «Білого легіону»

Чотирьох із шести активістів білоруської організації «Молодий фронт», затриманих у справі «Білого легіону», відпустили із СІЗО у Мінську.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, після полудня вийшов активіст Володимир Яроменок, перед тим про звільнення ще трьох – Дмитра Кременецького, Романа Васильєва та Артема Левчанки – повідомив активіст Білоруської асоціації журналістів Борис Гарецький.

​22 березня білоруські силовики затримали 26 активістів «Молодого фронту» та колишнього «Білого легіону» за підозрою в організації масових заворушень. Десятьом із них пред’явили офіційне обвинувачення – навчання чи інша підготовка осіб до участі у масових заворушеннях або фінансування такої діяльності.

Загалом, як повідомлялось раніше, станом на 22 березня у тюрмах Білорусі перебувало близько ста лідерів опозиції, активістів та учасників протестів під загальною назвою «Марші недармоїдів».

Незареєстрована організація «Білий легіон» була заснована на початку 1990-х років членами молодіжного крила ліквідованого Білоруського об'єднання військових, однак на початку 2000-х оголосила про припинення свої діяльності через «відсутність суспільної необхідності в бойовій організації націоналістів, так як небезпеки суверенітету Республіки Білорусь більше не існує».

Молодіжна організація «Молодий фронт» діє в Білорусі з 1997-го. Як йдеться на сайті об’єднання, активісти «Молодого фронту» брали участь, зокрема, у низці опозиційних акцій проти політики теперішнього президента країни Олександра Лукашенка.