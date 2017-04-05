14,6 мільйона гривень витрачено з бюджету на НАЗК у першому кварталі 2017 року – #Точно

Бюджетні витрати на діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції в першому кварталі 2017 року становлять 14,6 мільйона гривень. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів e-data, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, 8,3 мільйона гривень сплачено як заробітна плата співробітникам НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який формує та реалізує державну антикорупційну політику. Агентство є колегіальним органом, до керівного складу якого має входити п’ять членів. На сьогодні затверджено чотири члени на чолі з Наталією Корчак. Одне із ключових завдань НАЗК – забезпечення процесу електронного декларування статків посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування.

У кінці березня друга хвиля декларування, яка частково мала завершитися 1 квітня 2017 року, була перервана через те, що публічна частина держреєстру декларацій не працювала.

У той же період члени уряду закликали керівництво НАЗК подати у відставку.

Через проблеми в електронному декларуванні Мін'юст розпочав розробку законопроекту для повного перезавантаження НАЗК. Зокрема, планується, що замість п`яти членів НАЗК буде один голова агентства.

Минулого року на роботу НАЗК витратили 65,6 мільйона гривень.

Відповідно до державного бюджету, у 2017 році на діяльність Нацагентства планують витратити 162,8 мільйона гривень.