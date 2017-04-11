Петренко: уряд просить Порошенка визначити як пріоритетний законопроект щодо роботи НАЗК

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що уряд звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням визначити як пріоритетний законопроект щодо роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це він написав на свій сторінці в Facebook.

Міністр також закликав депутатів невідкладно розглянути ці зміни.

«Нам необхідно максимально швидко вирішити дане інституційне питання. Лише так ми зможемо забезпечити повноцінну роботу системи електронного декларування та дамо можливість усім державним службовцям у нормальному режимі подати декларації», – написав він.

На позачерговому засіданні уряд підтримав законопроект щодо удосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (№6335), сьогодні урядовий законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Документ, серед іншого, передбачає, що повноваження голови НАЗК можуть бути достроково припиненні Кабміном у випадку наявності висновку комісії з проведення незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) про неефективність діяльності Національного агентства та неналежне виконання обов’язків його головою.

Наприкінці березня у Міністерстві юстиції заявили про початок розробки законопроекту, який має забезпечити «повне перезавантаження» НАЗК.

Друга хвиля електронного декларування закінчилася 31 березня. Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів наприкінці березня. Це викликало невдоволення роботою НАЗК і спровокувало заклики до відставки керівництва НАЗК.

У жовтні минулого року у ході першого етапу подання електронних декларацій за 2015 рік також були ускладнення у роботі реєстру.