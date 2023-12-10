«Вони роблять гроші на цьому». Плани РФ в Азовському морі

Росія планує анексувати Азовське море. До російської Держдуми вже внесений законопроєкт про закріплення статусу цього моря як виключно внутрішньої водойми Росії, на яку не поширюються дії міжнародного законодавства. Про це 5 грудня повідомило російське видання «Риа-Новости» із посиланням на депутата парламенту РФ Михайла Шеремета.

За його словами, документ уже схвалено профільним комітетом, і за нього можуть проголосувати до кінця цього року. Шеремет також зазначив, що після окупації Росією територій Запорізької, Херсонської та Донецької областей України, які мають вихід до Азовського моря, начебто «перемогла історична справедливість, і Україна втратила статус прибережної держави».

Нагадаємо, що російські війська окупували прибережні райони Запорізької, Херсонської та Донецької областей у перші дні та місяці повномасштабного вторгнення. В українські порти на Азовському морі перебазували бойові кораблі Військово-морського флоту Росії, які забезпечують охорону сухопутного коридору до анексованого Криму.

При цьому Москва не контролює повністю територію жодної з українських областей, про анексію якої вона оголосила. Під контролем Києва залишаються значні частини Запорізької області (зокрема, її центр, місто Запоріжжя), а також території Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Чи оголосить Росія, що Азовське море начебто є її внутрішнім морем? Які це матиме юридичні і практичні наслідки? Як Росія заробляє на Азовському морі і чому їй вигідно заявити про його анексію?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.