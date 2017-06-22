Як змінилася Києво-Печерська лавра (інтерактивна фотогалерея)

На території об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра» руйнують і перебудовують пам’ятки архітектури та зводять нові об’єкти без узгодження з ЮНЕСКО та без надання Києво-Печерському заповіднику проектно-дозвільної документації. Про це розповіли журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). Від колишніх працівників заповідника редакція отримала матеріали моніторингу відділу охорони та моніторингу стану нерухомих пам’яток заповідника та зафільмувала об’єкти, про які йшлося. Порівняти, як змінилися деякі будівлі на території Києво-Печерської лаври, можете і ви.



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