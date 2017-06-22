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22 Червень 2017, Київ 22:16
Фотогалереї

Як змінилася Києво-Печерська лавра (інтерактивна фотогалерея)

На території об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра» руйнують і перебудовують пам’ятки архітектури та зводять нові об’єкти без узгодження з ЮНЕСКО та без надання Києво-Печерському заповіднику проектно-дозвільної документації. Про це розповіли журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). Від колишніх працівників заповідника редакція отримала матеріали моніторингу відділу охорони та моніторингу стану нерухомих пам’яток заповідника та зафільмувала об’єкти, про які йшлося. Порівняти, як змінилися деякі будівлі на території Києво-Печерської лаври, можете і ви.

Дивіться також фотопроект: Київ: 100 років тому і тепер

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Північна брама лаври. Це пам&rsquo;ятка архітектури місцевого значення (охоронний № 893/76-Кв). Її звели у другій половині ХІХ століття за проектом військових інженерів.&nbsp;Те, як вона виглядає зараз, &ndash; наслідок перебудови у 2015 році. Історичний вигляд зберігся на знімках 1980-х років.

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Північна брама лаври. Це пам’ятка архітектури місцевого значення (охоронний № 893/76-Кв). Її звели у другій половині ХІХ століття за проектом військових інженерів. Те, як вона виглядає зараз, – наслідок перебудови у 2015 році. Історичний вигляд зберігся на знімках 1980-х років.

Before

Брама біля 54-го корпусу заповідника також змінилася до невпізнаваності.

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Брама біля 54-го корпусу заповідника також змінилася до невпізнаваності.

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​За брамою &ndash; капітально відремонтована у 2014 році пам&rsquo;ятка архітектури місцевого значення &ndash; Дім гостиний та контора (охоронний № 893/55-Кв). Історично цей корпус не мав мансарди.

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​За брамою – капітально відремонтована у 2014 році пам’ятка архітектури місцевого значення – Дім гостиний та контора (охоронний № 893/55-Кв). Історично цей корпус не мав мансарди.

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Змінився вигляд і пам&rsquo;ятки архітектури місцевого значення &ndash; Брами на територію Ближніх печер (охоронний № 893/60-Кв).

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Змінився вигляд і пам’ятки архітектури місцевого значення – Брами на територію Ближніх печер (охоронний № 893/60-Кв).

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​А також вхід до Галереї від Ближніх до Дальніх печер, зведений у ХІХ столітті (охоронний № 893/67-Кв).

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​А також вхід до Галереї від Ближніх до Дальніх печер, зведений у ХІХ столітті (охоронний № 893/67-Кв).

Before

І чи не найбільш показовий об&rsquo;єкт будівельного свавілля у заповіднику &ndash; Лікарня з церквою (охоронний № 454/1). Як медичний заклад вона функціонувала з 1911 року. У 2013-му монастир домігся виселення інфекційної клініки. За два останні роки над корпусом у всіх на очах добудували церковну баню. Детальніше про будівництво на території Києво-Печерської лаври та про те, чим це може обернутися, дивіться у розслідуванні.

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І чи не найбільш показовий об’єкт будівельного свавілля у заповіднику – Лікарня з церквою (охоронний № 454/1). Як медичний заклад вона функціонувала з 1911 року. У 2013-му монастир домігся виселення інфекційної клініки. За два останні роки над корпусом у всіх на очах добудували церковну баню.

Детальніше про будівництво на території Києво-Печерської лаври та про те, чим це може обернутися, дивіться у розслідуванні.

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