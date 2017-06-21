Львівські відходи – у політичні доходи влади (огляд преси)

Газета «День» наголошує, що тема сміття у Львові та все, що відбувається навколо цієї проблеми, дуже показова. Вона демонструє, наскільки викривленою є ситуація не тільки в екології, а й в політиці. У матеріалі «Сміття як інструмент» видання наголошує, що не вирішуючи проблему протягом багатьох років, мер Львова дав привід використати її проти себе, чим, власне, на думку газетярів, і займається влада.

Продовжує тему львівського сміття газета «Україна молода». Видання констатує, що з кожним днем ця проблема обростає новими політичними, соціальними аспектами. І поки у владних кабінетах на цій біді дехто робить рейтинг, львів’яни з острахом очікують на спалах кишкових інфекцій та нашестя щурів. Заголовок публікації – «Відходи – у політичні доходи».

Ще напередодні візиту Петра Порошенка до США з’явилася низка заяв про можливість замість АТО запровадити на законодавчому рівні новий формат спротиву російській агресії. «Запровадити воєнний стан на Донбасі на четвертому році війни цілком реально, – наголошує в газеті «День» Георгій Тука. З його аргументами видання знайомить у статті «Активна оборона».

Новий закон ще жорсткіше поставить Росію перед вибором: або піти з окупованих територій, або, залишаючись під санкціями, повністю взяти на себе забезпечення частини Донбасу, стверджує інший експерт газети «День». Публікація називається – «Прощавай, АТО?».

Про становлення Української держави, виникнення олігархату й нинішню еліту в газеті «Голос України» розповідає поет, один із перших керівників Народного руху Іван Драч. Він згадує, що проголошення незалежності України вдалося домогтися, бо українські комуністи боялися Єльцина. Думали, він добереться до них, і буде їм непереливки. І тому вони проголосували за незалежність. Називалася держава Республіка Україна, а нині зветься український олігархат, зазначає в парламентському виданні поет.

Газета «Україна молода» інформує, що цього року початкову школу продовжують реформувати. У Міносвіти підготували новий проект. Він передбачає скасування оцінок у 1-3 класах, скорочення уроків до 40 хвилин і обмеження кількості учнів у класі до 25. Проект профільного міністерства зараз проходить обговорення у школах. До початку навчального року документ хочуть внести на розгляд Верховної Ради. Якщо його ухвалять, то нове життя у навчальних закладах розпочнеться з 2018 року. Докладніше про зміни в початковій освіті йдеться в матеріалі «Замість двійки – «мені сумно».