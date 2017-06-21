Покарати Росію за авіаперельоти до окупованого Криму можна, була б політична воля – Коновалов

В окупованому Росією українському Сімферополі триває реконструкція аеропорту. За словами підрядника, до середини 2018 року тут збудують новий термінал і злітні смуги. Місцева «влада» стверджує, що ці роботи необхідні через збільшення туристичного потоку на півострів.

Наскільки активно росіяни літають до окупованого Криму і що з цим може зробити Україна? Про це розповідають російський незалежний авіаексперт Андрій Крамаренко, директор із зовнішніх комунікацій компанії Aviasales.ru Яніс Дзеніс і український авіаексперт В'ячеслав Коновалов.

‒ Підконтрольний Росії «мер» Ялти сказав, що у Росії не вистачає літаків, щоб везти туристів до Криму. З чим пов'язане падіння турпотоку насправді, Андрію?

Крамаренко: На відміну від минулого року, зараз російські авіакомпанії можуть літати до Туреччини, туроператори охоче замовляють чартерні рейси. У 2016-му багато з тих, хто збирався відпочити на турецьких курортах, полетіли на російські або до Криму. Цього року росіяни повертаються туди, де звикли відпочивати і де співвідношення ціни та якості краще.

‒ Чи впливають на ринок авіаперельотів українські позови і санкції проти роботи Сімферопольського аеропорту?

Росіяни повертаються туди, де звикли відпочивати і де співвідношення ціни та якості краще

​Крамаренко: Окрім інформаційного галасу, інших перешкод я не бачу. Є певні труднощі з оформленням страхування для польотів до Криму, але не більше того. Серйозних перешкод для авіасполучення немає, поготів що пасажирські літаки давно не літають між Україною та Росією. Який сенс погрожувати штрафами російським авіакомпаніям у таких умовах? За три роки ефективних заходів впливу на наших авіаперевізників Україна не вигадала.

‒ Як в останні роки змінюється структура запитів на авіаквитки до Криму, Янісе?

Дзеніс: Крим стабільно потрапляє в топ-3 популярних напрямків у кожному федеральному окрузі. Іноді з'являються нові перевізники, які, оминаючи Москву, везуть пасажирів відразу на півострів. Умови зараз максимально сприятливі: за рік ціни на квитки на літак до Криму знизилися, летіти туди вигідно ‒ тож і авіаперевізники можуть пропонувати додаткові рейси.

‒ По-вашому, Крим може конкурувати з Сочі?

Авіаперельоти виходять дорожчими, а готелі півострова дуже поступаються готелям Краснодарського краю

​Дзеніс: Крим вже точно не дешевший, ніж Сочі. Авіаперельоти виходять дорожчими, а готелі півострова дуже поступаються готелям Краснодарського краю. Популярність Криму багато в чому зумовлена медійним фактором. Коли з кожної праски упродовж декількох років розповідають про те, як добре там відпочивати ‒ звичайно, люди їдуть. Навіть незважаючи на те, що розрекламовані субсидовані квитки поширюють за дуже дивною схемою.

‒ Як щодо Туреччини?

Дзеніс: Ті, хто хотів туди літати під час заборони, однаково літали через Білорусь. Не думаю, що відновлення прямих авіаперельотів до Туреччини сильно позначилося на популярності Криму. Зараз у Росії дуже багато людей, які за новими правилами не можуть виїжджати за кордон. Вони і поїдуть до Криму, до Сочі тощо. Та й іншим для поїздок туди не треба довго оформлювати документи, чекати візу і купувати валюту: зібрав речі, купив квиток ‒ і ти вже на курорті.

‒ Чому Україна не в змозі перешкодити авіасполученню між Росією та Кримом, В'ячеславе?

Покарати Росію за авіаперельоти до Криму можна ‒ була б політична воля

​Коновалов: Тому що сторони домовилися між собою. Була така компанія «Доброліт», дочка російського – «Аерофлоту» ‒ її дуже швидко закрили після запровадження санкцій у 2014 році. Всіх інших, хто продавав квитки до Криму ‒ а це з десяток компаній, ‒ не закрили. До того, як Державна авіаслужба України запровадила нові санкції проти того ж «Аерофлоту», минув ще цілий рік. Нічим іншим, окрім як домовленостями на найвищому рівні, я це пояснити не можу.

‒ Як працюють українські авіасанкції?

Коновалов: Практично ніяк. В України накопичилися претензії до російських авіакомпаній на сотні мільйонів гривень. Ми можемо домогтися того, щоб їхні літаки заарештовували по всьому світі, але чомусь українські чиновники цього не хочуть. Покарати Росію за авіаперельоти до Криму можна, була б політична воля.

(Над текстовою версією матеріалу працював Владислав Ленцев)

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