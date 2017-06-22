Порошенку вдалося знайти підхід до президента США (огляд преси)

В Україні покладали великі сподівання на першу очну зустріч та переговори Петра Порошенка з Дональдом Трампом. І, як переконує газета «День», українському лідерові вдалося знайти підхід до непростого характеру президента США і заручитися його підтримкою у протистоянні російській агресії. Видання зазначає, що така зустріч є важливим символом. Вона означає, що американський президент, хоч і під пресингом внутрішньополітичної кон’юнктури, вимушений демонструвати: Україну та її позицію ніхто в Білому домі не списує з рахунків. Про те, як тепер втілити домовленості президентів України та США у конкретні досягнення, йдеться в статті «Дипломатичний успіх України».

«США сприятимуть мирному врегулюванню ситуації на Донбасі», – переконаний експерт газети «Голос України». Про можливість надання оборонної зброї для України, посилення інвестиційного і торговельно-економічного співробітництва України та США, двосторонньої співпраці у безпековій сфері, докладніше розповідає парламентське видання.

Не зважаючи на те, що президентські і парламентські вибори далеко попереду, підготовча робота в цьому напрямку не зупиняється ніколи, наголошує газета «День». Кланово-олігархічні структури, які, на думку газетярів, по суті, керують країною, під різним соусом підтримують «старих» і готують «нових», аби якомога довше впливати на політичні процеси, а отже, зберігати і примножувати свої капітали. Докладніше з проблемою газета знайомить в публікації «Завтра.UA» – щоб захистити «позавчорашніх», або Ще раз про інститут репутації».

«Зобов’язань на державу взяли стільки, що немає чим віддавати» – у статті під таким заголовком експерт тижневика «Країна» переконує, що у найближчі три роки Україна зіткнеться з кількома викликами: це боргові проблеми, політичні, виборчі, збурення з приводу земельної та пенсійної реформ. Однак, якщо це не штовхне народ на масову еміграцію чи революцію, то економіка зможе почати швидко розвиватись, наголошує в тижневику економіст Валерій Геєць. Він вважає, що насамперед треба навести порядок у державних фінансах – бюджеті та Пенсійному фонді.

Минуло три роки, як ВМС України втратили 70% своїх спроможностей у Криму. Що зроблено і куди рухається країна, в газеті «День» розповідає експерт з питань оборони та безпеки, адмірал Ігор Кабаненко.