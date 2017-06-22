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22 Червень 2017, Київ 07:16
Новини | Політика

Ранковий ефір Радіо Свобода: як урятувати історичну спадщину?

Пожежа на Хрещатику, Київ, 20 червня 2017 року

Як урятувати історичну спадщину від знищення?

Напад на патруль ОБСЄ: що можуть посередники на Донбасі?

Як українці оцінили «безвіз»?

Про це ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: з 7:05 історик Михайло Кальницький, народний депутат Юрій Левченко (позафракційний), 7:35 народний депутат Тарас Пастух (фракція «Самопоміч»), військовий експерт Ігор Козій; з 8:05 соціолог Ірина Бекешкіна, політолог Михайло Басараб.

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