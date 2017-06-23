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23 Червень 2017, Київ 08:03
Політика

Справа «недоторканних» депутатів (огляд преси)

Почекун під час сесії Верховної Ради України (ілюстраційне фото)

Генеральна прокуратура просить позбавити iмунiтету п’ятьох народних депутатів. Причому, як зазначає газета «День», стосуються вони парламентарів із різних фракцій і груп. Однак депутати, незважаючи на передвиборчі обіцянки, поки не збираються розглядати питання скасування недоторканності. І цілком можливо, ще довго його блокуватимуть, прогнозують журналісти. Про причини йдеться в статті «Справа «недоторканних».

Експерт газети «Україна молода» переконує, найбільше, що цікавить нині парламентаріїв – чому саме цих депутатів хочуть притягти до відповідальності, й хто може стати «наступною жертвою». Ще одне питання, яке їх цікавить: чому саме зараз почалася кампанія з «пошуку крайніх»? Дехто з експертів видання припускає, що весь цей інформаційний бум мiг бути приурочений до візиту Петра Порошенка до США і його зустрічі з Дональдом Трампом. Щоправда, в те, що все буде доведено до суду і винні отримають реальні терміни, експерти газети сумніваються. Докладніше йдеться в матеріалі «Хто шкідливий? Хто неугодний?».

Газета «День» зауважує, що раніше ще можна було б подумати, що функціонери від журналістики з українських структур та ОБСЄ справді щиро вірять у користь для України своєї співпраці з росіянами, навіть якщо вона збоку для когось і виглядає як «зрада». Але, як наголошує видання, останні новини з гібридного фронту викликають нові запитання та сумніви. Про те, що це – новий рівень «діалогу» чи загроза державній безпеці, аналізують експерти газети.

Газета «Голос України» порушує проблему браконьєрства у водоймах країни. Хто диктує високі ціни на цю продукцію і хто «тримає дах» над браконьєрським виловом, парламентське видання розповідає в матеріалі «За чию рибу кому гроші?».

В цьому ж числі «Голос України» нагадує, що з 1972 року триває безпрецедентна боротьба екологів, ботаніків, істориків, природоохоронців за збереження і державне заповідання унікальної території – легендарного лісового урочища Холодний Яр. Сьогодні вона перейшла у нову, критичну фазу. Про причини конфлікту, і про те, хто зазіхає на Холодний Яр, йдеться в матеріалі «Мега-птахофабрика чи збереження заповідних територій?».

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