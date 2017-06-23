Справа «недоторканних» депутатів (огляд преси)

Генеральна прокуратура просить позбавити iмунiтету п’ятьох народних депутатів. Причому, як зазначає газета «День», стосуються вони парламентарів із різних фракцій і груп. Однак депутати, незважаючи на передвиборчі обіцянки, поки не збираються розглядати питання скасування недоторканності. І цілком можливо, ще довго його блокуватимуть, прогнозують журналісти. Про причини йдеться в статті «Справа «недоторканних».

Експерт газети «Україна молода» переконує, найбільше, що цікавить нині парламентаріїв – чому саме цих депутатів хочуть притягти до відповідальності, й хто може стати «наступною жертвою». Ще одне питання, яке їх цікавить: чому саме зараз почалася кампанія з «пошуку крайніх»? Дехто з експертів видання припускає, що весь цей інформаційний бум мiг бути приурочений до візиту Петра Порошенка до США і його зустрічі з Дональдом Трампом. Щоправда, в те, що все буде доведено до суду і винні отримають реальні терміни, експерти газети сумніваються. Докладніше йдеться в матеріалі «Хто шкідливий? Хто неугодний?».

Газета «День» зауважує, що раніше ще можна було б подумати, що функціонери від журналістики з українських структур та ОБСЄ справді щиро вірять у користь для України своєї співпраці з росіянами, навіть якщо вона збоку для когось і виглядає як «зрада». Але, як наголошує видання, останні новини з гібридного фронту викликають нові запитання та сумніви. Про те, що це – новий рівень «діалогу» чи загроза державній безпеці, аналізують експерти газети.

Газета «Голос України» порушує проблему браконьєрства у водоймах країни. Хто диктує високі ціни на цю продукцію і хто «тримає дах» над браконьєрським виловом, парламентське видання розповідає в матеріалі «За чию рибу кому гроші?».

В цьому ж числі «Голос України» нагадує, що з 1972 року триває безпрецедентна боротьба екологів, ботаніків, істориків, природоохоронців за збереження і державне заповідання унікальної території – легендарного лісового урочища Холодний Яр. Сьогодні вона перейшла у нову, критичну фазу. Про причини конфлікту, і про те, хто зазіхає на Холодний Яр, йдеться в матеріалі «Мега-птахофабрика чи збереження заповідних територій?».