Ранковий ефір Радіо Свобода: на що витратити додаткові 26 мільярдів з держбюджету?

На що витратити додаткові 26 мільярдів з держбюджету?

Про що ПетроПорошенко говоритиме у Брюсселі і у Парижі?

Придністров’я: контрабанда як один з чинників небезпеки.

Про це ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: з 7:05 народний депутат Василь Амельченко, народний депутат Олег Медуниця; 7:35 експерт-міжнародник Тарас Чорновіл, експерт-міжнародник Надія Коваль; з 8:05 народний депутат Тетяна Острікова, народний депутат Олексій Гончаренко.