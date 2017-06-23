«Виплатити борги із зарплати і субсидій»: на що витратять додаткові мільярди держбюджету?

Додаткові кошти, що надійшли до державного бюджету, насамперед слід спрямувати на погашення заборгованості із заробітних плат, а ще варто розглянути можливість підвищення їх розміру. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода перший заступник голови бюджетного комітету парламенту, народний депутат від «Радикальної партії» Василь Амельченко. Ще один представник бюджетного комітету, депутат з фракції «Народний фронт» Олег Медуниця наголосив також на гострій необхідності погашення заборгованості із субсидій, що накопичилася перед підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги. Напередодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про збільшення доходів держбюджету-2017 на 26 мільярдів гривень. Водночас народні обранці не погодилися ухвалити законопроект у цілому, як їх до цього закликав прем’єр Володимир Гройсман.

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– Чим можна пояснити перевиконання держбюджету за умов, коли економічного зростання немає?

Василь Амельченко: Збільшення надходжень в державний бюджет відбулося в тому числі від збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб у зв’язку із підвищенням зарплати. Тобто колись це було 1600 гривень і надходила одна сума, тепер – 3200 гривень. В результаті вийшла цифра 26 мільярдів.

​– Чому навіть фракції парламентської більшості далеко не в повному складі підтримали пропозицію прем’єра одразу ухвалити бюджетні зміни?

Олег Медуниця: Це більше індивідуальне рішення депутатів, кожен хоче зареєструвати правки до бюджету.

– Ці правки спрямовані на поділ коштів на свої лобістські проекти чи на свої округи?

Олег Медуниця: Думаю, що, на жаль, так. І за цей тиждень ми подивимося, хто які правки реєструватиме між першим і другим читанням.

– Бюджет перевиконується, в той же час Держстат і Нацбанк повідомляють, що за перший квартал економіка України сповільнила зростання до 2,5%, інфляція в річному вимірі прискорилася до 13,5%. Другий квартал ще не скінчився, тож очікуємо його дані, але є прогнози уповільнення зростання економіки. За таких тенденцій, чи варто гроші одразу розподіляти на соціальні витрати, на проїдання?

Василь Амельченко: Я погоджуюся з цим, але коли ми їдемо до людей в освітні та медичні колективи, то нас питають: хлопці, чому починаються заборгованості по заробітній платі. Тому, мабуть, уряд і прийняв рішення щодо ліквідації цієї заборгованості. І сьогодні, поки є кошти, їх вирішили спрямувати в резерв для нарахування субсидій. Таким чином уряд ліквідував заборгованість і передбачив резерв для себе.

Замість субсидій треба підвищити людям оплату праці – не на 500 гривень, а до 5 тисяч

Однак ми вважаємо, що замість субсидій треба підвищити людям оплату праці – не на 500 гривень, а до 5 тисяч. Але уряд не стає на цей шлях. Вони передбачили лише плюс 500 гривень з жовтня чи грудня, перед новим роком. Але через те, що ліквідація заборгованості – дуже важливе питання, «Радикальна партія» підтримала законопроект.

– Зростання доходів громадян не призведе до прискорення інфляційних процесів?

Олег Медуниця: Це взаємопов’язані речі, ми це навіть бачимо в структурі додаткових доходів, які ми отримали в результаті перевиконання бюджету. Також ми побачили збільшення експортного мита, це означає, що більше ввозиться споживчих товарів і послуг з-за кордону.

– Тобто знову у зовнішньоторговельному балансі буде перекіс в бік завезення товарів?

Олег Медуниця: У нас збільшився й експорт, тому тут є баланс. Але те, що люди ввозять більше споживчих товарів говорить про те, що збільшується купівельна спроможність населення, на це вказує, зокрема, і статистика із продажів нових автомобілів. Це позитив, але це і посил нашим підприємцям, і урядовцям про те, що нам треба більше виробляти товарів тут.

– Більшу частину коштів з додаткових коштів, 14 мільярдів, пропонують витратити на субсидії. Наскільки раціонально це робити влітку, коли немає опалювального сезону?

Олег Медуниця: Це не те, що раціонально, це гостро необхідно. Тому що у нас зараз зберігається заборгованість по субсидіях не перед населенням, а перед підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги. Зокрема, в мене в окрузі більше 20 мільйонів гривень держава винна ЖЕКам, приватним і комунальним підприємствам. Зараз у нас майже двомісячна заборгованість.

– На чию користь доведеться поступитися прем’єру, аби зміни до бюджету були враховані?

Бюджетний процес – це завжди якісь політичні домовленості, завжди збирання голосів

​Олег Медуниця: Бюджетний процес – це завжди якісь політичні домовленості, завжди збирання голосів. Прем’єру треба буде провести консультації з різними фракційними групами, щоб забезпечити результативне голосування. Але «Народний фронт» у цьому брати участі не буде, бо ми принципово вважаємо, що нам треба голосувати за ці зміни до держбюджету.

– Чи встигнуть депутати ухвалити зміни до бюджету до завершення у липні сесії і літніх канікул?

Василь Амельченко: Сподіваюся, що уряд робитиме все, щоб це відбулося.

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