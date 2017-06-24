Доля Європи і секрет цивілізаційного успіху України

(Рубрика «Точка зору»)

Новий французький президент Емманюель Макрон у своєму інтерв’ю провідним світовим медіа досить чітко позначив своє бачення Європейського союзу. Це союз цінностей, а не супермаркет. Вперше за багато років ці слова настільки чітко прозвучали в устах керівника однієї з провідних країн континенту.

Не секрет, що ця позиція збігається зі ставленням до Європейського союзу багатьох українців – причому нерідко навіть інтуїтивним, а не усвідомленим ставленням. Люди, які виходили на Майдан, виступали не просто за асоціацію з Європейським союзом. Вони виступали за цінності ЄС. За цінності, які мають на увазі справедливість і солідарність.

Саме тому для тих європейських політиків, хто дотримується подібних цінностей, так дивно сьогодні спостерігати за поведінкою частини еліт і суспільства країн Центральної Європи, наших сусідів. Емманюель Макрон цитує видатного польського політика і дисидента Броніслава Геремека, який сказав своєму молодому французькому колезі: «Ви навіть не уявляєте, скільки ви нам винні». Геремек, звичайно, мав на увазі принципи, а не гроші. Він говорив про розділові лінії, що виникли в Європі після Другої світової війни, коли звільнена від Гітлера частина континенту була віддана у фактичне володіння режиму, не менш огидному, ніж гітлерівський. Саме тому у Макрона викликає зараз таке здивування фактична відмова від принципів – при одночасному бажанні отримувати гроші. Ймовірно, саме тому в Варшаві чи Будапешті ображені на французького очільника.

Не просто скористатися Європою

Для України ці слова французького президента – програма на майбутнє. Якщо ми хочемо успішної європейської інтеграції, ми повинні думати насамперед про принципи, про європейську солідарність. Європейці навіть не уявляють, скільки вони нам винні. Але для того, щоб таке уявлення сформувалося, ми повинні стати частиною Європи цінностей, а не Європи споживання кредитів. Ми повинні пам’ятати, через що пройшла Європа на непростому шляху до об’єднання – але й нагадувати, що Україна, частина «кривавих земель» за влучним визначенням історика Тімоті Снайдера, понесла не менші жертви.

Після того розчарування, яке відчувають зараз європейські лідери через те, що Макрон називає «зрадою» сусідів по континенту, ми не повинні давати приводу підозрювати нас у банальному споживанні. Українці занадто багато пережили, щоб хотіти просто скористатися Європою. Ні, ми повинні стати справжньою Європою – не в географічному, а в ціннісному сенсі цього поняття. В цьому і буде секрет цивілізаційного успіху України.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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