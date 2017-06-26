Україна і зірковий час королеви популізму (огляд преси)

Списана експертами в запас Юлія Тимошенко до початку літа стала найрейтинговішим кандидатом у президенти. І якщо все піде в тому ж дусі, країну через два роки очолить людина, готова звести популізм в ранг державної політики, прогнозує тижневик «Новое время». Видання пише, що зростанню популярності Тимошенко сприяє не тільки лояльність ТБ, але і – що набагато важливіше – протиставлення себе не дуже успішною в реформах команді Петра Порошенка. Сьогодні Леді Ю зробила очевидну політичну міграцію в бік лівих ідей. Втім, як зазначає видання, до соціалістичних ідей Тимошенко мала схильність завжди. Що цілком логічно: її лівизна виникала з її ж одвічної схильності до популізму, бажання сподобатися самим широким верствам електорату. Тимошенко довела: лівизна опозиційного політика менш небезпечна для економіки, ніж лівизна представника влади, що думає лише про власний президентський рейтинг. Про те, що очікує державу в разі перемоги Тимошенко і як цьому можна зарадити, йдеться в статті «Зірковий час королеви популізму».

В цьому ж числі «Новое время» стверджує, що тотальна недовіра українців до політичного класу починає загрожувати розвитку країни. Якщо нічого не зробити, Україну чекають роки млявої економіки і витоку мізків. Стаття називається «Хронічне розчарування».

Тижневик «Фокус» також наголошує, що найтривожнішою проблемою сьогоднішньої України є гостра криза довіри суспільства до політики взагалі і державних інститутів зокрема. У новому спецпроекті тижневик на основі соціологічних досліджень аналізує суспільні настрої і розповідає про головні страхи і сподівання українців.

Тижневик «Фокус» стверджує, що Україна як об'єкт гібридної агресії стала територією для диверсійно-терористичної війни. В країні налагоджена ціла система з усунення неугодних Кремлю людей. Видання розповідає про те, як закордонні агенти орудують в українському просторі, чого навчають майбутніх кілерів і чому це відбувається під носом у Служби безпеки України. Заголовок публікації – «Люди в чорному».

Розумні пристрої, які за допомогою інтернету обмінюються інформацією з іншими механізмами або людиною, стають нормою життя, констатує тижневик «Фокус». І всупереч стереотипам, Україна перебуває аж ніяк не на задвірках технологічної революції: «інтернет-речі» приживаються не тільки в повсякденному побуті, але і в промисловості та агросекторі. Тижневик розповідає, яке місце в інтернеті майбутнього чекає українських розробників і коли проривні технології нарешті отримають широке поширення в Україні. Заголовок публікації – «Інтернет для чайників».

«Космічна гонка технологій: місце і роль України» – у статті під таким заголовком тижневик «Дзеркало тижня» попереджає, що коли найближчим часом не будуть ухвалені кардинальні рішення з реформування галузі, зміни застарілих підходів і розробки та впровадження нової модерної концепції космічної галузі, Україна може повністю втратити весь той науковий і промисловий потенціал, який створювався і формувався кількома поколіннями дійсно геніальних професіоналів своєї справи.

Російська масштабна «тиха» агресія породжує цілу низку питань, від ефективної відповіді на які залежатиме доля демократичних режимів, у тому числі й України. Водночас, як наголошує дописувач «Дзеркала тижня», пошук відповідей породжує й інше питання: чи існують правила, методи захисту цінностей суспільства, які не можна проігнорувати для цього самого захисту? Адже, зрештою, саме «цінності» є основою національних інтересів держави, а такі речі, як суверенітет, фізична безпека кордонів, внутрішня стабільність, – усе це лише необхідні елементи для захисту цінностей, що формують суспільство як демократичне, толерантне й прогресивне. Про це розмірковує дописувач тижневика Володимир Горбулін у статті «Цінності суспільства» і «гібридний мир»: криза моделі захисту».