Офіс спільного користування для творчих людей: як це працює у США

Одна з найпопулярніших, офісні приміщення спільного користування. Ось вже 5 років, у столиці США працює особливий офіс, який створює умови для праці виробників візуальної продукції.

Ранок для резидентів «Лукаута» починається по-різному: хтось відразу сідає за роботу, а комусь треба трохи часу на «розігрів». Умови для цього створені.

«Я люблю поїсти. У нас тут є нагорі кухня. Тому зранку і пішов приготував собі сніданок. Яєчню, трошки сиру із зеленню», – каже дизайнер-аніматор Тоні Музатті.

Тоні – дизайнер-аніматор, свою нову домівку він знайшов рік тому. Каже, «Лукаут» – нетиповий коворкінґ-офіс. Хоча і незалежні один від одного, лукаутівці почувають себе справжньою громадою. Всі вони працюють у галузі виробництва візуальної продукції – фотографи, відеоінженери, сценаристи, графік-дизайнери.

«Тут у нас панує атмосфера товариства. Ми підтримуємо один одного. Коли треба, критикуємо, даємо один одному позитивні відгуки, від чого ми всі тільки покращуємо свої навички. Крім того, ми співпрацюємо у різних проектах», – пояснює Тоні.

Фотограф Кейт Воррен каже: «Дуже часто хтось, скажімо, отримує запит від потенційного клієнта, і якщо вони вже зайняті на іншому проекті, дуже зручно пройти по коридору і спитати у іншого відеоінженера: «Гей, ти за це візьмешся?» Чи я, наприклад, фотограф, можу порекомендувати своєму клієнту шість наших відеоінженерів. І це робить мене кращим членом нашої креативної громади і покращує мої відносини з клієнтом».

Лукауту, вже 5 років, постійних резидентів, як вони себе самі називають, тут більше сорока. Фотограф за фахом Кейт одна з них.

Засновник Іан каже, що створюючи «Лукаут», він хотів заснувати громаду творців-однодумців. «Ми більше, ніж наша монтажна кімната, чи аудіо будка, чи наша студія. Ми дбаємо про створення творчих зав’язків з громадою навкруги, ми – плем’я креативників, які допомагають один одному будувати власний мікроклімат», – каже засновник «Лукаут» Іан Фей.

Молоді професіонали часто шукають поради у більш досвідчених товаришів.​

Наприклад, Стів пояснює Кристену, як працює система аудіомонтажу:

– Так що, це фактично те саме?

– Ти можеш повернутись до цього більш тривимірного зображення і побачити, в чому проблема.

А з практичного боку «Лукаут» пропонує кілька видів абонементів. Повноцінне членство, а це власне, закріплене за тобою робоче місце, повний доступ до всього устаткування та комунальних послуг, обходиться у 500 доларів на місяць. Ті ж, кому треба скористатися офісним приміщенням лише на день чи кілька годин, також можуть це зробити, заплативши по годинному чи денному тарифу. Лукаутівці кажуть – місце знайдеться для всіх.

«Різноманітність – ключ до нашого успіху. Якщо б всі були фотографами чи відеоінженерами, ми б всі конкурували за проекти, всі б приховували інформацію один від одного. Тут все не так. У сукупності різноманітність та креативність дозволяє нам якісніше функціонувати. Будь-який продукт, який виходить звідси буде кращий, ніж у будь-якій типовій продакшн-компанії», – каже дизайнер-аніматор Тоні Музатті.

Написаний останній параграф, відмонтований останній кадр, мешканці Лукауту піднімаються на останній поверх. А радше на дах, звідки як на долоні можна побачити американську столицю. І ось тут, на самій верхівці, звідки відкривається один з найкращих краєвидів столиці, лукаутівці на якісь час стають просто друзями.

«Мені дуже подобається це відчуття безтурботності, коли ми на хвилинку лишаємо наші проекти та спілкуємось як друзі. Випиваємо по келиху чи два, ділимось проблемами, особистими порадами, а іноді ворожимо на картах таро – а чому ні?» – каже Крістен Мітчелл.

Робота фрілансера – постійний пошук роботи, пошук клієнтів та проектів, вимагає жорсткої самодисципліни та не дозволяє розслабитись ні на хвильку. Втім, кажуть резиденти Лукауту, вони навряд чи проміняли би вільні хліби на стабільну роботу у великій компанії.