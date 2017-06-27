«Дитячі хвороби» української влади (огляд преси)

«Дитячі хвороби» української влади» – у статті під таким заголовком газета «Україна молода» аналізує, чому українські політики ведуть часто себе, як підлітки. Психологи зазначали, що до Революції гідності середній психологічний вік українців був близько 13 років. А соціум-підліток обирав собі владу, яка теж вела себе, м’яко кажучи, по-дитячому. Євромайдан та війна на сході дали поштовх до різкого подорослішання країни. От тільки українській владі її вік підліткової безвідповідальності, на думку газетярів, подобався набагато більше, ніж доросла мудрість. Тому було зроблено все, щоб максимально пригасити прояви суспільної ініціативи і повернути суспільство до статус-кво, до підліткового стану, коли, як стверджує експерт видання, можна «порівняно легко маніпулювати потенційними виборцями, опираючись на їхні ціннісні орієнтири: достатньо пообіцяти стабільність, справедливість, порядок, «сильну руку». Газета досліджує, які дитячі комплекси заважають політикам нарешті взяти на себе відповідальність і за країну, і за людей, і що може змусити їх подорослішати.

Переговори президента України Петра Порошенка і його французького колеги Емманюеля Макрона вселяють у журналістів газети «День» певний оптимізм. Експерти видання зазначають, що риторика Макрона щодо Росії найбільше відповідає очікуванням України від Франції за усі три роки війни. Загалом, бажання нового президента Франції активно займатися питанням врегулювання, при цьому чітко визначаючи, хто несе відповідальність за розпалювання конфлікту, – однозначний плюс для України, наголошує газета.

В цьому ж числі «День» досліджує, чи навчилися українці жити за Конституцією. Газета пише, що в Україні існують досить великі проблеми як з культурою дотримання Конституції, так і з її недоторканністю, адже кожна влада намагається внести свої корективи в Основний закон. Проблема в тому, що в державі досі характер і організація влади та суспільства на практиці не відповідає духу і букві Основного закону. Докладніше йдеться в статті «До Дня Конституції. Головний висновок».

Газета «Голос України» пише, що кожне відзначення річниці Конституції – це не тільки виявлення її значення для держави, а й осмислення впливу конституційної ідеології, її цінностей на життя України. Про феномен Конституції України, проблеми її праворозуміння і застосування розповідає парламентське видання.

Лікарні переходять на електронну систему. Як інформує газета «Сегодня», днями МОЗ офіційно запустив портал «eHealth», і лікарні вже реєструються в ньому. Коли система запрацює в повну силу, пацієнти зможуть не тільки записуватися до будь-якого лікаря в країні онлайн, але і матимуть доступ до своїх історій хвороби та результатів аналізів. Планується, що в майбутньому в системі можна буде і укладати договори з лікарями. Але це стане можливим, якщо Рада ухвалить у другому читанні закон «Про державні фінансові гарантії надання медпослуг». Про те, які проблеми чатують на майбутніх пацієнтів, дізнавалась «Сегодня». Заголовок статті – «Лікарі йдуть в мережу».