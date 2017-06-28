Льодоруб і прихована вибухівка – методи спецслужб Росії (інтернет-видання)

Практично щотижня в Києві стаються жахливі показові вбивства, обурюється дописувач сайту «Главком». Гучні теракти російських спецслужб чергуються з вуличними сафарі проти ветеранів українсько-російської війни. І одні й інші мають чіткий російський почерк, наголошує автор. Льодоруб і прихована вибухівка – давній метод розмови російських спецслужб зі своїми опонентами. Дописувач нагадує, що з початком російської агресії українські спецслужби інформували про те, що Київ нашпигований російською агентурою. Однак за три роки жодного ГРУшника так і не було затримано, не нейтралізовано жодної шпигунської мережі. Натомість йшли повальні арешти та дискредитація активістів Революції гідності та учасників московсько-української війни, наголошує дописувач сайту.

«Кіберзагроза. Чи можна захиститися від масованої атаки хакерів?» – у матеріалі під таким заголовком експерт сайту «Цензор.нет» попереджає, що дуже проблемо захиститись від нових вірусів. Бо знаєш, з ким боротися лише тоді, коли вірус вже з'явився. Хоча зараз СБУ посилено працює над рекомендаціями – що робити і як захищатися від подібних вірусів.

За підсумками 2016 року ринок IT-послуг становить 4% ВВП країни. І, як переконує дописувач «Економічної правди», IT-сектор України впевнено зростає. У сфері IT-фрілансу він лідирує серед країн Східної Європи, хоча ще у 2010 році посідав п'яте місце за експортом послуг. В Україні IT посідає третє місце серед орієнтованих на експорт індустрій, поступаючись лише аграріям та металургам. Видання зазначає, що Україна вишколює чудових спеціалістів. Однак у кращому випадку вони інтегруються в компанію, що працює на аутсорс, у гіршому – від’їжджають працювати за кордон. Відсутність власного виробництва «повного циклу» та розвиненої індустрії стартапів не сприяє мотивації амбітних фахівців. Держава замість впровадження преференцій, тисне на бізнес. Про те, що треба зробити для розвитку IT-виробництва, йдеться в статті «Український IT-фронт. Шанс на перемогу».

Вибори у Франції та Великобританії намітили низку тенденцій, які в тому чи іншому вигляді будуть розгортатися найближчим часом на європейському континенті і в світі. Україні, як наголошує дописувач «Лівого берега», необхідно ці тенденції добре вивчити, щоб отримати максимальний зиск для себе. Законодавцями ж нинішньої політичної моди на континенті дописувач називає Францію і її президента Емманюеля Макрона. Докладніше про останні політичні тенденції і їхній вплив на Україну йдеться в статті «Як змінюється Європа».