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28 Червень 2017, Київ 15:21
Фотогалереї

100 років тому Центральна Рада створила перший уряд України (інфографіка)

28 червня виповнилося сто років, як у 1917-му Центральна Рада створила свій виконавчий орган – Генеральний Секретаріат – перший уряд України. На нього покладалося втілення у життя головного постулату Першого універсалу, ухваленого кількома днями раніше: «Однині самі будемо творити наше життя».

До першого складу Генерального Секретаріату увійшли 8 генеральних секретарів та генеральний писар. Головою, а водночас Генеральним секретарем внутрішніх справ був обраний відомий політичний діяч і письменник Володимир Винниченко.

Генеральним секретарем фінансів став кооператор Христофор Барановський, міжнаціональних справ – публіцист Сергій Єфремов, харчових – економіст Микола Стасюк, земельних – кооператор Борис Мартос, військових – голова Українського генерального військового комітету Симон Петлюра, юстиції – правник Валентин Садовський, освіти – педагог Іван Стешенко, генеральним писарем – публіцист Павло Христюк.

Найстаршому з членів Генерального Секретаріату Івану Стешенку на момент вступу на посаду виповнилося 44, а наймолодшому Павлу Христюку – лише 27, отже, середній вік перших українських урядовців ледь перевищував 36 років.

(Інформація та Інфографіка Українського інституту національної пам’яті)
Володимир Винниченко, голова Генерального Секретаріату, а водночас генеральний секретар внутрішніх справ
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Володимир Винниченко, голова Генерального Секретаріату, а водночас генеральний секретар внутрішніх справ

&nbsp;Христофор Барановський, генеральний секретар фінансів
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 Христофор Барановський, генеральний секретар фінансів

Симон Петлюра, генеральний секретар військових справ, голова Українського генерального військового комітету
3

Симон Петлюра, генеральний секретар військових справ, голова Українського генерального військового комітету

Сергій Єфремов, генеральний секретар міжнаціональних справ
4

Сергій Єфремов, генеральний секретар міжнаціональних справ

Борис Мартос, генеральний секретар земельних справ
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Борис Мартос, генеральний секретар земельних справ

Іван Стешенко, генеральний секретар освіти
6

Іван Стешенко, генеральний секретар освіти

Валентин Садовський, генеральний секретар юстиції
7

Валентин Садовський, генеральний секретар юстиції

Микола Стасюк, генеральний секретар харчових справ
8

Микола Стасюк, генеральний секретар харчових справ

Павло Христюк, генеральний писар
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Павло Христюк, генеральний писар

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