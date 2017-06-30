У Москві відхилили заявку на проведення маршу «За вільний інтернет»

Мерія Москви відмовила партії ПАРНАС у проведенні маршу «За вільний інтернет» 9 липня у центрі російської столиці. Про це 30 червня повідомив керівник департаменту регіональної безпеки Москви Володимир Черніков.

Причиною відмови став указ президента Росії Володимира Путіна про особливі заходи безпеки на час проведення Кубка конфедерацій з футболу.

Партія ПАРНАС подала заявку 29 червня. Активісти планували вимагати від російської влади скасування цензури в інтернеті, реабілітації фігурантів кримінальних справ за репости і лайки у соцмережах, а також відставки голови «Роскомнадзора» Олександра Жарова.