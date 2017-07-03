Чого очікувати від iPhone після десяти років лідерства на ринку

Перша модель приладу потрапила на полиці крамниць 29 червня 2007 року. Сьогодні iPhone чи смартфоном користуються 80 відсотків американців. Ця технологія була адаптована та поширилась швидше, ніж будь-який інший комп’ютерний прилад у світі. Сьогодні продано понад мільярд «яблучних» смартфонів. Продажі його ростуть щорічно, iPhone досі має статус одного з найбільш успішних продуктів компанії Apple.

iPhone відсвяткував перший ювілей. Сьогоднішній король ґаджетів, однак, починав свій шлях до верхівки технологічного олімпу важко. Перша модель була прив’язана до оператора мобільного зв’язку AT&T і тому, у порівнянні із сьогоднішніми моделями, мала достатньо обмежені можливості. Через те, що продажі першого iPhone були досить кволими, Apple був вимушений до сезону різдвяних розпродажів значно знизити ціну новинки.

Успіх прийшов, коли вже наступного року на новій моделі Apple встановив App-store – магазин додатків, що дало можливість розробникам мобільних додатків легко продавати свою продукцію користувачам айфонів. Сьогодні важко уявити якийсь аспект нашого життя, який би не міг обслужити iPhone.

Наші очікування, що ми повинні мати змогу купити що завгодно, де завгодно, у будь-який час змінило те, як працює роздрібна торгівля, служби доставки, змінило роботу майже кожної галузі

«Важко було передбачити, що навколо ідеї, що ми можемо отримати доступ до будь-чого у будь-який час, згуртуються така кількість індустрій. Це змінило все. Роботу ЗМІ, через те, як люди споживають інформацію за допомогою телефону. Служби доставки, як комунікують бізнеси, як ми замовляємо та купуємо речі. Наші очікування, що ми повинні мати змогу купити що завгодно, де завгодно, у будь-який час змінило те, як працює роздрібна торгівля, служби доставки, змінило роботу майже кожної галузі», – розповідає головний директор CNET Ліндзі Торентин.

Сьогодні iPhone конкурує з телефонами на платформі Android, одним з головних дистрибуторів якої є компанія Samsung. Попри те, що більшість смартфонів у світі сьогодні працюють на платформі андроїд, Apple має більшу частку прибутку на глобальному ринку розумних телефонів. І саме iPhone утримує статус одного з найбільш успішних продуктів компанії Apple.

Ліндзі Торентин каже, що своєю вартістю у три чверті трильйона доларів компанія Apple завдячує саме iPhone. «Так що iPhone нікуди не зникне. Він є уособлення того, яким ми бачимо спілкування майбутнього».

Чого ж очікують споживачі від наступної моделі? Деякі фахівці висловлюють побоювання, що компанії Apple доведеться важко працювати, щоб продовжувати дивувати своїх прихильників. «По суті, компанія повинна сама себе перевершити, – каже Торентин. – Вона повинна продовжувати шукати нові шляхи утримування прихильності споживачів. Фактор привабливості форми дещо зменшився. Щось таке революційне, що ми можемо зробити за допомогою цих квадратиків, важко придумати. Фотокамери настільки покращились, що вже важко зробити їх кращими. Так що непросто буде примусити споживачів купити нову модель, якщо їх влаштовує те, що вони мають сьогодні».

Нова модель iPhone 8, за деякими даними, повинна з’явитись вже у вересні цього року.