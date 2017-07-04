Два роки поліції: успіхи і провали (огляд преси)

Сьогодні виповнюється два роки, як в Україні з'явилася нова патрульна поліція. Газета «Сегодня» нагадує, що поліцейські вийшли на київські вулиці 4 липня 2015 року, а пізніше, з невеликими інтервалами, з'явилися більш ніж у 30 містах. Зі стартом реформи різко зросла кількість дзвінків на лінію 102: патрульних почали кликати не лише ловити злочинців, а й рятувати тварин, що потрапили в біду; розбиратися, отруйна чи ні змія атакує перехожого тощо. «Сегодня» з експертами з'ясовувала успіхи і провали поліцейської реформи. Серед позитивів нових поліцейських називаються знання мов і чуйність, а серед негативів – недосвідченість і хабарі.

Газета «День» констатує, що українсько-польське партнерство зараз переживає чергове випробування на дружбу і довірливе ставлення між обома країнами. Приводом цього разу стало небажання офіційної Варшави запросити українського президента Петра Порошенка на саміт Міжмор’я, який відбудеться у Варшаві 6 липня з участю президента США. Чому президент Анджей Дуда не запросив президента України на саміт Міжмор’я, газета аналізує в статті «Тест на дружність».

Уряд знову збирається підвищити мінімальну зарплату, інформує газета «Україна молода». «Мінімалка» зростатиме з 1 січня 2018-го, 2019-го та 2020 років, щоб, зрештою, сягнути майже 4,5 тисячi гривень. Очікується, що мінімальні зарплати «потягнуть» угору і зарплати середні. Цьому можна лише радіти, однак, як нагадує видання, у вартість кожного купленого українцями товару закладається зарплата його виробника та продавця. А відтак, чим вищі зарплати, тим вищі й ціни. Процес закономірний, тож видавати його за чергову урядову «перемогу», як мінімум, не варто, наголошує газета у публікації «Зарплати вгору, доходи... вниз».

Про особливості національної судової реформи, різновиди помсти надто активним громадським активістам, причини відсутності результатів у гучних корупційних справах в інтерв’ю газеті «Україна молода» розповів колишній екс-заступник генпрокурора України Віталій Касько. Він, зокрема, стверджує, що сьогодні корупціонери оговтались і перейшли у наступ.