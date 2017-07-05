Росія завдала збитків інфраструктурі Донбасу на 50 мільярдів доларів (Огляд преси)

Росія загарбала майже 43 тисячі квадратних кілометрів території України і завдала збитків інфраструктурі Донбасу на 50 мільярдів доларів, інформує газета «Україна молода». Близько 2,3 мільйона українців вимушені були залишити свої домівки. До того ж iз початку конфлікту на Донбасі загинуло понад 2,7 тисячі захисників України (йдеться про вояків ЗСУ, без урахування бійців з інших силових відомств), понад 10 тисяч отримали поранення. Більше про наслідки агресії Кремля йдеться в статті «Вони за все заплатять».

На ці дні припадає третя річниця визволення Слов’янська і Краматорська від проросійських угруповань. Окупація тривала майже три місяці. Про маловідому сторінку українського спротиву – оборону краматорського аеродрому, про те, яким був день визволення міста, розповідає газета «Голос України».

Газета «День» коментує можливіть об’єднання двох найбільших парламентських партій – «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту». Видання пише, що сьогодні політична кон’юнктура змінилася, відповідно, її гравці почали шукати нові варіанти кооперації. Йдеться про те, як зберегти владу, вважають експерти газети. В такому разі це може бути лише чергова технічна політична сила, яка може вплинути на результат майбутніх виборів. Але, зрештою, це нічого не дасть у перспективі, адже такі технічні об’єднання не є довготривалими, переконаний заступних фракції «Блоку Петра Порошенка» Анатолій Матвієнко. Інший експерт видання – Олександр Солонтай – негативно оцінює можливість такого об’єднання. Адже процедури об’єднання партій в Україні не існує. Тому «зліпити» з двох партій третю в Україні неможливо. До того ж «БПП» – це, по суті, структура, яка належить одноосібно Порошенку, а «Народний фронт» – це корпорація, в якій рішення ухвалюється групою осіб, зокрема Турчиновим, Яценюком, Аваковим. Тому очевидно, що об’єднання бізнесу Порошенка з корпорацією кількох людей із «НФ» насправді є невигідним для обох сторін, переконує експерт газети. Більше про можливість об'єднання йдеться в статті «БПП+НФ=?».

Американський режисер Олівер Стоун продовжує сходження на вершини неслави, констатує газета «День». Цього разу – майже одразу після прем’єри документальної агітки «Україна у вогні» – невтомний борець проти країни свого проживання випустив чотирисерійний фільм «Інтерв’ю з Путіним». Видання зазначає, що тема стосунків митця і влади стара як світ. Тиран, буває, може заворожити художника. Зі Стоуном, однак, ситуація інакша, вважають газетярі. Якщо спробувати описати його кар’єру одним реченням, то це було би щось на кшталт «за півкроку до бажаного». «Майже» – ключове слово, оскільки всі успіхи так і не принесли йому слави новатора – не наповнювача каси, не володаря «Оскарів». Причина проста: поза майже ідеальним відчуттям кон’юнктури, в Стоуна більше нічого немає. На цьому наголошується в публікації «Тільки бізнес».

Субсидії, на які так розраховувало чимало пересічних українців, невдовзі можуть залишитися лише приємним спогадом для незаможних громадян, стверджує газета «Україна молода». Про причини – чому українці почали масово втрачати право на субсидії, йдеться в матеріалі «Дали, щоб забрати».