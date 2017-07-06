Донбас стане зоною техногенного лиха (огляд преси)

Донбас стане зоною техногенного лиха в середньостроковій перспективі, наголошує експерт тижневика «Країна». Він нагадує, що це буде 15 тисяч квадратних кілометрів солоних боліт, зі зруйнованими дорогами й залізницями, неможливістю капітального будівництва й відсутністю питної води. У регіоні зараз працюють понад 4 тисячі шкідливих виробництв, є 1350 териконів, з яких 350 постійно горять. Під кожним із них ґрунтові води забруднені. Як наголошує в газеті заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, проблеми накопичувались десятиліттями, починаючи з радянських часів. Сьогоднішні воєнні дії й затоплення шахт загострили ситуацію до краю. Зараз це питання на контролі в Міністерстві екології. Йдеться про високий рівень мінералізації вод, неконтрольоване підтоплення ґрунтовими водами, які не відкачують через затоплення кинутих напризволяще шахт. Утім, на думку експерта, проблема не лише в компетенції уряду України, адже він не має впливу на Захарченка, Плотницького (ватажків угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними – ред.), які ухвалюють рішення про затоплення шахт. Питання треба порушувати на міжнародному рівні і тиснути на Росію, наголошує експерт тижневика.

На четвертий рік війни спецслужби Кремля гуляють в Україні як хочуть, ще й нищать українських спеців. Цинічно й показово. Внаслідок цього, як наголошує дописувач тижневика «Країна», в українців формується зневіра. А головне – підривається авторитет силовиків. Автор публікації наголошує, що спецслужби вже давно час реформувати. Слід забрати невластиві СБУ функції економічного напрямку, підняти рівень матеріального забезпечення і зарплат. Адже вони у спецпризначенців не можуть бути на рівні виживання.

Колишнього українського нацгвардійця Віталія Марківа, який служив у батальйоні імені Сергія Кульчицького, звинувачують у вбивстві при начебто прицільному мінометному вогні італійського фотографа Андреа Рокеллі в зоні бойових дій у Слов’янську в травні 2014 року. Навівши докази невинуватості нацгвардійця, експерт газети «День» наголошує, що справа захисту Віталія Марківа є справою національної честі та репутації для України. Її обов’язок – відстоювати правду в цій війні. Газетярі вважають, що суд над Віталієм Марківим в Італії є показником того, як росіяни працюють не лише на полях боїв, а й на західних інформаційних та юридичних фронтах. І Україна має бути готова до цього, вчасно відповідати. А краще – грати на випередження.

Чим ближче до екватора літа, тим стрімкіше продовжує дешевшати долар в Україні. Газета «Сегодня» дізналася у фінансових експертів, чому зміцнюється гривня і падає долар, а також, який курс можуть очікувати українці до кінця цього року. Фахівці переконані, що зміцнення гривні – сезонне явище. Тенденція збережеться, але сильного здешевлення долара в Україні чекати не варто. Нацбанку вигідніше викуповувати надлишок валюти, ніж допускати зміцнення гривні, вважають експерти. А ось на осінь прогноз не такий хороший – гривня знову буде, хоча й незначно, але дешевшати.

Лише у 2016 році Міністерство охорони здоров’я своїм наказом дозволило українцям цілодобово відвідувати хворих у реанімації. У світі ця практика, як стверджує газета «День», є нормою, проте українським активістам довелось виборювати це право доволі довго. «Відкриті двері» в реанімаціях дають позитивний ефект, але також ставлять нові виклики перед медиками і відвідувачами. Чому? – досліджували журналісти «Дня».