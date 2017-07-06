Бабусі проти танків: як пенсіонерів використали для «русской весны» на Донбасі

У квітні 2014 року на сході України, зокрема, в Донецьку, озброєні загони захоплювали адміністративні будівлі, зокрема і будівлю Донецької обласної адміністрації. За спинами молодиків, які здійснювали штурм, стояли люди пенсійного віку. Серед них були учасники руху «Новороссия» Павла Губарєва, інших проросійських рухів, і ті, хто прийшов самостійно.

Наприкінці червня 2014 року сепаратисти зібрали журналістів і місцевих жителів та заявили, що вони їдуть на здачу військової частини української армії під Авдіївкою. Серед них були жінки, які називали себе «солдатськими матерями». Пізніше вони розповіли журналісту російського телеканалу «Дождь», що їхні діти, справді, служать в армії, але жодного відношення до військовослужбовців тієї частини вони не мають. Автобус був обстріляний невідомими під Авдіївкою. Загинув оператор «Первого канала» Анатолій Клян.

Яку роль відіграли жінки пенсійного віку в подіях 2014 року і як вони були пов’язані з учасниками проросійських акцій, розповів свідок тих подій, у 2014 році – радник очільника Донецької області Роман Свитан.

– Жінки, бабусі, дідусі, цивільне населення в протистоянні 2014-го довкола Донецької ОДА та інших установ на сході України. Яку вони відіграли роль і звідки взялися?

Їм ставились завдання щодо провокацій, скажімо, якщо це стосувалося Донецької обласної адміністрації, а переважно – щодо зупинення руху колон техніки армії України, які просувалися до кордонів з Росією

– У 2014 році це були бабусі і дідусі пенсійного віку, в основному – «трійки» (були розбиті на три. Загальна кількість – від 30 до 100, тобто практично до роти цих людей. Їм ставились завдання щодо провокацій, скажімо, якщо це стосувалося Донецької обласної адміністрації, а переважно – щодо зупинення руху колон техніки армії України, які просувалися до кордонів з Росією.

Це було дуже показово щодо Донецька, тодішнього Дніпропетровська, Донецької і Дніпропетровської областей. У Донецькій області всі ці групи підпорядковувалися зрадникам батьківщини, СБУшникам, які перейшли на бік ворога, російського окупанта. А в Дніпропетровській області був створений оперативний штаб Корбаном і Коломойським, і в цей оперативний штаб увійшли представники і СБУ, зокрема, тому ці бабусі були нейтралізовані у протидії просуванню цих колон.

– Вас послухати, це просто якісь зведені роти ГРУ Генштабу Росії – бабусі 60+...

Замість того, щоб кричати «Донбас – Росія», вони почали кричати «Не дамо сланцевий газ» або «Не дамо продавати землю»

– Я не знаю, як в Росії, я, принаймні, бачив у Навального щонайменше три «трійки», так і ви подивіться, один в один, вони ті самі тези говорять. Тобто їм перед цим диктують їх, і вони це видають. У нас в Донецьку був такий цікавий випадок: іноді вони (все-таки 60+) не завжди пам’ятають ці тези, не завжди пам’ятають те, що їм кажуть, і, наприклад, під час походу на Донецьку адміністрацію або під час зупинки колон вони іноді їх просто плутали. Замість того, щоб кричати «Донбас – Росія», вони почали кричати «Не дамо сланцевий газ» або «Не дамо продавати землю», тобто з попередніх мітингів.

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