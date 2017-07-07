Кремль використовує деяких українців «втемну» (огляд преси)

Кремль працює над генеруванням хаосу в українському суспільстві, стверджує «Газета по-українськи». Гібридна агресія – це глобальна війна Кремля. Її справжня мета – хаос і конфлікт, а не формування проросійської громадської думки в Україні, зазначає газета. Тому інструментами гібридної агресії часто є не зрадники (так звана п’ята колона), а щирі українці, яких використовують «втемну». Газетярі наголошують, що реваншистська медіа-мережа маніпулює питаннями й героями новин дня. Якісь теми штучно актуалізують, інші – навпаки. Найчастіше – корупція важливіша за російську агресію. Ці ЗМІ перебільшують значення внутрішніх проблем і формують в аудиторії враження про абсурдність ситуації в країні, неповносправність держави, відсутність надій і перспектив. Є підстави підозрювати декого з них у співпраці з агресором, зазначає газета. Проте багато хто є «корисними ідіотами». Хаотизована внутрішніми розборками країна – це ідеальний об’єкт для зовнішньої агресії, переконують журналісти у статті «Як Кремль хаотизує Україну і хто йому допомагає».

Ці дні насичені міжнародними подіями, які безпосередньо зачіпають інтереси України, констатує газета «День». Йдеться насамперед про саміт «Великої двадцятки» в німецькому Гамбурзі. Там, серед іншого, обговорюватиметься й українське питання. Але, щоб питання були вирішені в інтересах України, їй потрібно бути активнішою. Адже Київ, на думку експерта газети, використовує далеко не всі можливості. Наприклад, відбувся візит Трампа до Варшави, де він був присутній на саміті країн «Трьох морів», в тому числі й Чорного моря. Але чомусь України там не було. Це прокол зовнішньополітичного відомства України, переконує експерт. Можна було б виступити з ініціативою про зустріч у можливому тристоронньому форматі із польським президентом і Трампом або як мінімум просто долучитися до цього саміту. Більше про візит Трампа до Польщі та українське питання під час саміту G20 у Німеччині йдеться в статті «Чи пред’являть Путіну «гамбурзький рахунок»?».

Газета «Україна молода» пише, що колись сумлінність українських генпрокурорів вимірювалася їхнім ставленням до справи Гонгадзе. Нині ж влада робить ставку на боротьбу з економічними злочинами, але і тут особливих успіхів нема, зазначає видання. Навіть прослідковується певна закономірність: чим гучніший та скандальніший початок справи, тим тихіший і скромніший її фінал. А якщо говорити, наприклад, про казус Романа Насірова, то ця справа ризикує вилитися у взагалі несподіваний прецедент – повернення вчорашнього підсудного на його колишнє робоче місце. Принаймні, повністю журналісти не виключають таку можливість. Про те, чому не просуваються гучні антикорупційні справи, порушені останнім часом, розповідається у статті «Зійшли на пси».

Газета «Голос України» пише, що протягом останніх років по всій Україні триває масова підготовка до будівництва нових та відновлення старих міні-гідроелектростанцій. Найоптимістичніші плани уряду й інвесторів на акваторії Прикарпаття та Закарпаття, де гірські ріки задля цього хочуть завести в труби. Так, лише на Дністрі до 2026 року мають спорудити шість нових ГЕС. Утім, як запевняють екологи і громадські активісти, за благими намірами посилити енергетичну незалежність держави криється справжнє екологічне лихо. І якщо урядовці називають це відновною енергетикою, то екологи та експерти «Голосу України» – отриманням надприбутків приватним бізнесом, а в результаті – незворотним знищенням екосистеми як такої.

Проблеми з централізованим опаленням в містах України можна вирішити, перевівши опалювальні системи країни на електричні потужності. Таку можливість розглядали на засіданні Держагенства з енергоефективності. Газета «Сегодня» розповідає, що для електричного опалення потрібно зробити в першу чергу, і чим загрожують поспішні рішення цього питання. Заголовок публікації – «Електротепло: завдання і цілі».